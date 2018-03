Acampe día 14: ¿qué piden los manifestantes?

Desde hace 14 días, la postal en las inmediaciones del municipio son carpas, ollas y un grupo de personas que pasa sus días -y sus noches- sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Hubo algunos días en los que el corte también alcanzó la avenida Luro, mientras las autoridades aseguran que los cooperativistas no entienden las explicaciones y repiten las denuncias ante la Justicia para pedir que los desalojen.

Pero, ¿qué es lo que reclaman los cooperativistas que en 14 días no se pudo resolver? Básicamente, son dos puntos.

El primer punto es que el municipio les entregue materiales en el marco del programa Mejor Vivir, que es un programa que proviene de la gestión anterior y tiene como fin mejorar las condiciones de vida de familias vulnerables. Los cooperativistas iniciaron la construcción de casas donde antes había casillas y lograron avanzar en paredes y techos. "Pero no se le han terminado los baños, los contrapisos, a algunas no se le han puesto ventanas. Todo eso son cosas que venimos reclamando", explicó Raúl Álvarez, de la cooperativa A trabajar.

El segundo pedido, es común a todas las cooperativa de Mar del Plata: trabajo genuino. "Las cooperativas hace ya meses, por no decir años, que no tenemos. No sé si será porque mostramos la miseria en la que vive la gente, pero el poco trabajo que tenían los compañeros se fue cortando", detalló Álvarez.

Más allá de que el viernes, desde el Concejo Deliberante instaron al municipio a iniciar una mesa de diálogo y trabajo para resolver la situación, hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta.

La secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, explicó la semana pasada a 0223 que en cuanto al reclamo de materiales desde que era titular del área Vilma Baragiola vienen impulsando licitaciones para la compra de ventanas y otros elementos, pero quedan desiertas, por lo cual no pueden dar respuesta a ese pedido.

Fin de semana bajo el temporal

Pese al temporal de viento y lluvia que se vivió a lo largo del fin de semana, los manifestantes sostuvieron el acampe. "El domingo lamentablemente lo pasamos con mucho sacrificio, pero los compañeros le siguen poniendo el cuerpo. Se abrigaron como pudieron, y cocinaron. Nuestras carpas no son carpas, son lonas", graficó Raúl Álvarez.

En cuanto a la relación con los vecinos y comerciantes de la zona, el referente de A trabajar indicó que el municipio sigue "enfrentando pobres contra pobres". "Acá hay gente que transita y trabaja, hay negocios, pero también necesitamos que nos entiendan: si nos vamos a casa no tenemos nada", explicó.