Se intensifica el paro en el puerto: siguen las demoras en la zarpada de fresqueros

La medida de fuerza que lleva adelante el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) se intensifica cada vez más, ya que continúan las demoras en la zarpada de buques fresqueros, que comenzaron el último sábado.

"En la asamblea de hoy se decidió a mano alzada y la gente optó por continuar con la medida de demora de zarpadas, a ver cómo avanza la negociación", le dijo a 0223 el secretario General del gremio, Oscar Bravo.

En ese sentido, agregó que "mañana (por este miércoles) hay una audiencia y vamos a ver si podemos agotar esa instancia de negociación que queda".

En caso de no llegar a un acuerdo, Bravo señalo que "veremos cuáles son los pasos a seguir", aunque adelantó que "ya algo hablado con la gente tenemos".

Vale recordar que la medida de fuerza comenzó el último sábado a la medianoche, en el marco de un reclamo que realiza el gremio por una actualización del 23% para recomponer el poder adquisitivo perdido hasta marzo.

"No llegamos a un acuerdo. No hubo manera. No queremos estar ni arriba, ni abajo. Queremos estar a la altura de la inflación y no perder el poder adquisitivo", habían manifestado desde el Somu antes de iniciar el paro.