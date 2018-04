Marplatense ganó un prestigioso premio en España pero no tiene plata para los pasajes: necesita ayuda

Catriel Fierro (26) es un egresado de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabajando en su doctorado, decidió participar del premio Antonio Caparrós, que entrega la Sociedad Española de la Historia de la Psicología. El joven marplatense ganó el premio, que se entregará en una ceremonia el próximo 24 de mayo en Murcia, España, pero no tiene el dinero para viajar al viejo continente, por lo que decidió abrir una cuenta para juntar fondos.

“Se galardona al mejor trabajo de habla hispana sobre historia de la ciencia, por fuera de España. Soy el primer argentino que lo recibe y el más joven. Me parece que es bastante trascendente y no es una oportunidad para dejar pasar. Para recibir el premio oficialmente, debo desplazarme al simposio que ser realiza en Murcia, del 24 al 26 de mayo. Dado que me enteré con bastante poca anticipación, por el momento estoy imposibilitado de pagar el viaje aéreo”, contó Catriel, en diálogo con 0223.

Ante esta problemática, decidió hacer una colecta masiva para recaudar fondos que le permitan costear el aéreo de Buenos Aires a Madrid y luego poder trasladarse hacia la ciudad de Murcia.

A pesar que Catriel se desempeña como investigador en el Conicet y realiza asimismo un doctorado en Psicología en la Universidad Nacional de San Luis, no obtiene de estas dos casas de estudio el sustento económico para poder viajar a Europa.

“La situación es complicada, porque la Universidad de San Luis, si bien estoy doctorando allá, no integro el staff oficial de los grupos de investigaciones. Y la Unmdp actualmente no dispone de fondos para este tipo de iniciativas. Y el Consejo Nacional de Universidades Científicas y Técnicas está pasando un proceso complicado de revisión y financiamiento. Por la falta de fondos, cercanía al viaje y la burocracia, es muy difícil”, admitió el joven galardonado.

Sin embargo, aún con la esperanza de pie, decidió a través del Facebook y de una página web, poder juntar fondos para la importante misión.

“Ciudadanos, profesores y todos aquellos que quieran contribuir, pueden hacerlo desde los $50. A menos de 24 horas, la cuenta ya recaudó el 8% del total. En la plataforma explico la importancia del premio, el destino de los fondos en caso de no recibir la totalidad y las recompensas que obtienen las personas que donan. El apoyo de la comunidad es la única posibilidad fuerte que tengo para viajar”, razonó el joven investigador.