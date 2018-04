Roban silla de ruedas a un atleta con discapacidad

Como todos los sábados, Aníbal “Coco” Urbano (56) fue a entrenar a bordo de su silla de ruedas de competición. Como es habitual y de manera “porfiada” –como admitió poco después- dejó la silla en la puerta de su casa, de Córdoba y Roca. Cuando volvió, su silla no estaba.

“Tengo mi silla acondicionada que la uso en mi trabajo de zapatero y demás quehaceres domésticos. Es color roja con tapizado azul. La verdad es que no le sirve a nadie, porque no tiene respaldo, apoyapiés ni apoyabrazos. Pido por favor que si alguien la ve o sabe algo, que me la devuelva”, contó angustiado “Coco” a 0223.

"Pensaba que nadie podía robarse una silla de ruedas"

Según comentó el también campeón de maratón argentino, la silla “que no es común” fue acondicionada para usarla en la práctica del básquet, parapente, paracaidismo y está confeccionada de un material especial que soporta fuertes golpes.

“Me pasó por confiado, por dejarla en la puerta de mi casa. Porque pensaba que nadie podía robarse una silla de ruedas. Lo cierto es que con esa silla me gano la vida en la zapatería. Son mis piernas”, concluyó.

Si alguien puede aportar datos que sirvan a encontrarla, favor de comunicarse al 156- 920082 o a través de su cuenta de Facebook.