Por la disparada del dólar, se paralizó el pedido de créditos hipotecarios

Aunque siempre con una actitud positiva frente a la realidad, esta vez el presidente del Colegio de Martilleros del Departamento Judicial de Mar del Plata, Miguel Ángel Donsini, se manifestó preocupado por el incremento del dólar y su influencia en el mercado inmobiliario del país y la ciudad.

"El aumento del dólar hizo que se paralizara el pedido de créditos", explicó Donsini en diálogo con 0223, pero aclaró que "el mercado común sigue existiendo".

Las propiedades siguen vendiéndose en dólares, y es por eso que, según sostuvo el referente de los martilleros, "la gente no llega o llega muy justa".

"Desde los primeros aumentos, las viviendas aumentaron entre un 14 y 15 por ciento de su valor en pesos, lo que significa en promedio unos $200 mil si se tiene en cuenta que las propiedades más buscadas para créditos son las que van ce los 120 a los 150 mil dólares", indicó.

El próximo martes será clave para el mercado inmobiliario, ese día vencen $670 millones de Lebacs y se definirán muchas operaciones a partir de ello.

"Porque el que no puede pagar el crédito se tiene que dar de baja", sentenció Donsini aunque se mostró esperanzado en el futuro próximo: "Esperemos que se estabilice todo a la brevedad porque la gente hace mucho esfuerzo para no renunciar al sueño de la casa propia". "Esto no es el 2001, es una situación solucionable en el corto plazo", finalizó.