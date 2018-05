Peñarol, para volver a sorprender a San Lorenzo y estirar la serie

Peñarol buscará dar otro golpe ante San Lorenzo. Desde las 21, recibirá al bicampeón de la Liga Nacional de Básquetbol para lograr empatar 2-2 la serie de octavos de final, y luego definir todo en un quinto juego en Capital Federal.

El viernes, el conjunto de Leonardo Gutiérrez se impuso agónicamente por 85-83 con un doble de Steffphon Pettigrew sobre la chicharra, luego que Leiva fallara dos libres y tomara el rebote. El moreno fue la gran figura, con 27 puntos y 10 rebotes. Pero el "Milrayitas" realmente jugó como equipo, en una de sus mejores noches de la temporada. Con concentración defensiva, y paciencia para atacar y tomar los mejores tiros, los marplatenses fueron superiores desde el segundo cuarto, aunque recién definió el triunfo en la última bola.

San Lorenzo, con las bajas de Marcos Mata y Mathias Calfani, tuvo una rotación corta y jugó incómodo toda la noche. Para hoy, se espera una reacción y cierto enojo para intentar cerrar la serie. Gabriel Deck fue solventado por la defensa peñarolense, aunque también hizo de las suyas.

No habrá mañana para Peñarol si no repite la intensidad demostrada el viernes. En el que podría ser el último partido del club bajo la presidencia de Domingo Robles (grandes rumores indican que dejará su cargo), el "Milrayitas" buscará apoyarse nuevamente en su gente y dejarle en claro al poderoso de la Liga que no será tan fácil su clasificación.

Equipos:

Peñarol: Nicolás Gianella, Todd Brown, Steffphon Pettigrew, Alejandro Diez y Martín Leiva. DT: Leonardo Gutiérrez.

San Lorenzo: Nicolás Aguirre, Selem Safar, Dar Tucker, Gabriel Deck y Javier Justiz Ferrer. DT: Gonzalo García.

Hora: 21.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.

Arbitros: Oscar Britez, Alejandro Ramallo y Alberto Ponzo.