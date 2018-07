Dos pesqueras dejaron de trabajar y quedaron 130 fileteros abandonados

Un grupo de fileteros de la cooperativa Mar Adriático que trabaja en la pesquera Frigosur y Loba Pesquera, se movilizaron este lunes por las calles del puerto de Mar del Plata, para exigirle “respuestas” al empresario Patricio Alexandroni, responsable de la cooperativa.

En diálogo con 0223, Walter Cinalli, trabajador de la Cooperativa Mar Adriático que trabaja en Loba Pesquera y en Frigosur, explicó que “las empresas decidieron no trabajar más. Nosotros no tenemos materia prima ni quien se haga cargo de nosotros. Trabajamos en una pseudocooperativa manejada por Patricio Alexandroni, que no se hace cargo de la gente. Hay muchos que como yo tenemos 15 o 20 años de trabajo y no los vamos a tirar de un día para el otro”, razonó.

En tal sentido, Cinalli explicó que los trabajadores hacen el filet para que Frigosur o Loba Pesquera lo congelen para luego exportarlo y recordó que hace no muchos años, “se producían hasta 1.000 cajones por día”.

“Las empresas dicen que no tienen materia prima en estén momento, porque no sé si han decidido vender la planta o cerrar. El problema es que acá nadie nos da una solución, ni un garantizado”, señaló el trabajador, que valoró al mismo tiempo el apoyo de la CGT Mar del Plata, del Movimiento Atahualpa y del Somu, en su reclamo “que es justo”.

“Aclaramos que no está tomada ninguna planta. Estamos acá para garantizar simplemente a que alguien nos de trabajo”, concluyó Cinalli.