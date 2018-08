Rubén "Siru" Acosta, destacado como "Deportista Insigne" por el HCD

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorgó este viernes el título “Deportista Insigne” a Rubén Eduardo “Siru” Acosta “por su destacada trayectoria en el boxeo a nivel nacional e internacional”.

"Fue un momento muy emotivo, en mi caso no tomo conciencia del premio que me dieron. Trabajo día a día en este hermoso deporte. Compartí un momento hermoso con la familia, mis hijos, amigos que me ayudan a llevar a cabo los festivales, y sentir el testimonio de ellos me ha hecho emocionar mucho. Prefiero pelear 10 rounds todos los días y no estar sentado de vuelta ahí. Fue emotivo acordarme de mis viejos, que me inculcaron este hermoso deporte", contó el boxeador a 0223.

"Fue único. El boxeo me está dando cosas que no imaginaba. Y me siento muy feliz, con más fuerzas de seguir entrenando hasta el año que viene, cuando le diga basta al boxeo. Y seguir armando eventos para difundir este deporte que tantas alegrías me dio. Se me traban las palabras porque no puedo explicar la felicidad que tengo. Gracias a todos, a Maxi Abad, Vilma Baragiola, y todos los concejales", agregó.

El acto, por iniciativa del concejal Ariel Martínez Bordaisco (UCR), se desarrolló por la mañana en el recinto de sesiones. Y fue presidido por el Presidente de Honorable Cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui (AA). Asistieron, además, el Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), Carlos López Silva; el diputado provincial Maximiliano Abad (CAMBIEMOS); los concejales Marcelo Gabriel Carrara (AA), Marcelo Fernández (AM); Ilda Mercedes Morro y Ariel Ciano (1PAIS); Mario Rodríguez y Vilma Baragiola (UCR); el concejal mandato cumplido (CMC), Martín Aiello, que es el actual entrenador de “Siru” Acosta, además de familiares, amigos y pupilos del notable boxeador, nacido en Florencio Varela y radicado hace varios años en Mar del Plata.

Después, Martínez Bordaisco acotó: “Es un honor, para mí, estar acá, homenajeando a una gran persona, a un gran vecino, en definitiva a un gran deportista, con múltiples títulos acumulados. Es un hombre de gran disciplina y tenacidad. Todo le costó, nada le resultó fácil. Pero a cada tropezón respondió levantándose y yendo al frente. Es un hombre de gran corazón, que siempre ha estado acompañado por una familia incondicional”.

Abad agregó: “ Hoy, la figura destacada es Siru, su familia y sus amigos. Su nombre, en definitiva, porque sabemos del esfuerzo y la tenacidad que ha tenido para lograr sus objetivos, habiendo sido múltiple campeón. Es una persona que transmite buenos valores y, por ende, contribuye mucho como ciudadano. Por eso, era importante para mí estar hoy acá, reconociendo a un gran deportista y a una gran persona”.

Aiello manifestó: “Quiero felicitar a mi pupilo, que más que pupilo es mi amigo. Hemos vivido muchas experiencias juntos, varias peleas ganadas por la estrategia que él aplica arriba del ring. Este homenaje es positivo hacerlo público, porque sirve de incentivo para otros jóvenes, que acercándose al boxeo sienten posible crecer en muchos aspectos como personas”.

Finalmente, el “Siru” Acosta, visiblemente emocionado, con lágrimas en sus ojos y voz temblorosa agradeció el reconocimiento institucional del HCD y señaló: “Qué lindo hubiera sido que estuviera mi viejo acá, que seguro estaría muy orgulloso. No quiero hablar mucho de mi familia, porque me emociono. Trato de ser tan buen marido como padre, aunque sé que cometo más errores que aciertos. Estoy por cumplir 19 años y ya no tengo nada que pedirle a este deporte tan lindo que es el boxeo, aunque siga soñando hasta el final con el título del mundo. Este reconocimiento es un mimo que me enorgullece y se lo dedico a la familia, al notable equipo de trabajo que me rodea, y a los amigos, muchos de ellos cosechados en el gimnasio. Gracias a todos los que me ayudan a levantarme cuando me caigo, a los que me han dado fuerza y aliento cuando flaqueé. También quiero decir que hay muchos y buenos jóvenes practicando boxeo en Mar del Plata y es importante apoyarlos y alentarlos, para que sigan evolucionando, vayan cumpliendo sus sueños y alcanzando los objetivos trazados”, finalizó.

Fundamentos

Rubén Eduardo “Siru” Acosta, nacido en Florencio Varela pero representante de Mar del Plata por adopción, posee una destacada y amplia trayectoria en el boxeo tanto a nivel nacional como internacional.

Ostenta el récord amateur de 42 peleas ganadas. A nivel profesional tiene 56 peleas: 36 ganadas, 15 perdidas y 5 empates, siendo actualmente Campeón Sudamericano y Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Súper Pesado.

Anteriormente, se había hecho acreedor de los siguientes títulos: Mundo Hispano Categoría Mediano (2004), Sudamericano Categoría Súper Mediano (2006), OMB Latino Cat. Súper Mediano (2007), Argentina Súper Mediano (2008), Campeón del Consejo Mundial de Boxeo Latino Categoría Medio Pesado (2017) y Sudamericano Categoría Medio Pesado (2016).

Ha sido distinguido con el premio Lobo de Mar al mejor boxeador marplatense y a la trayectoria profesional y con el premio La Maquinita como revelación profesional.

Su último combate fue el 16 de junio de 2018 en Alemania, enfrentando al armenio radicado en ese país Vartan Avetisyan, por el cinturón Inter Continental Súper Mediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO).

El artículo 8º de la Ordenanza 19.718 establece que el título de “Deportista Insigne” consiste en el reconocimiento oficial a personas destacadas a nivel deportivo, nacidas o residentes en Partido de General Pueyrredon, siendo su trayectoria un reflejo de disciplina, esfuerzo y tenacidad, representando y honrando a nuestra sociedad.