A dos semanas de que un chicle le salvara la vida, volvieron a asaltar al kiosquero

Después del insólito caso ocurrido el pasado 15 de abril en el que un kiosquero fue baleado por delincuentes luego de que les tirara gas pimienta, y que un paquete de chicles recibiera el disparo y le salvara la vida, un grupo de personas volvió a asaltar el lugar.

El hecho ocurrió en Jacinto Peralta Ramos al 700 (entre Ortiz de Zárate e Irala), donde los vecinos y comerciantes continúan reclamando seguridad y mayor presencia policial.

Según relató la hija del dueño del lugar en diálogo con 0223, una mujer entró gritado y golpeando el mostrador, pidiendo dinero. "No se veía que tuviera armas, simplemente con el grito y los golpes empezó a amedrentar a la empleada", narró.

Al entrar al sector de la caja del kiosco, la mujer retiró todo el efectivo que había y le pidió más a la empleada, que le dijo que no tenía más que eso.

"Si no me das más, la pareja que está afuera va a entrar y te va a reventar", la amenazó, pero la joven no le pudo dar más plata por lo que ingresaron otra mujer y un hombre al lugar.

"Ahí le dijeron a los gritos que se fuera para atrás, así ellos aprovechaban a terminar de robar y podían irse corriendo", manifestó la comerciante.

Ni bien la empleada se retiró al fondo del comercio, comenzó a llamar al dueño que se encontraba en la parte inferior del local, y los tres delincuentes escaparon.

El robo anterior había ocurrido al mediodía, cuando dos sujetos ingresaron con los rostros tapados y abordaron al comerciante por delante y por detrás del mostrador, que atinó a sacar el gas pimienta para defenderse.

Al frustrarse el robo, el delincuente que usaba una gorra roja efectuó dos disparos contra el vendedor, aunque las balas impactaron en unos paquetes de chicle que había en el mostrador.

En ese momento, desde el negocio denunciaron a este medio que el comerciante había accionado el botón antipánico pero la policía demoró 20 minutos en llegar al lugar, por lo que reclamaron mayor presencia policial de la comisaría tercera, con jurisdicción en la zona, pedido que hoy vuelven a realizar tras sufrir un nuevo robo en menos de 15 días.