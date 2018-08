Pérez Esquivel: “La corrupción hay que investigarla pero no con un show mediático judicial”

En el marco de la presentación de la Muestra Fotográfica Itinerante e Interactiva "Memoria Activa" en el colegio Arturo Illia, Adolfo Pérez Esquivel brindó una serie de consideraciones sobre la actualidad del país y de América Latina.

Consultado por la prensa antes de ingresar a dar una charla con alumnos del colegio nacional, el premio Nobel de la Paz habló sobre la Causa de los Cuadernos, que investiga el posible hecho de corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.

“Se está dando misma metodología en todo el continente, como en Honduras, Guatemala, Salvador, Paraguay y Brasil con el derrocamiento de Dilma que quiso sacar del medio a Lula. La corrupción hay que investigarla pero no con un show mediático judicial. Bonadío es lo mismo que Sergio Moro en Brasil: son personajes que van a la embajada de Estados Unidos y reciben instrucciones. Ojo, acá no hay casualidad sino políticas determinadas para destruir a todos los gobiernos progresistas. Ahora lo están haciendo con Correa y a Evo Morales cuando salga de la presidencia también lo van a perseguir”, entendió Pérez Esquivel.

En ese contexto, reflexionó: “Antes era el comunismo internacional, luego el terrorismo, la subversión y ahora hablan de la corrupción. Está lleno de corruptos arriba. Tenemos que buscar la verdad. No creo en esta democracia delegativa, sino participativa, donde el pueblo no entregue todo el poder en quien nos lo manda. Que el poder lo mantenga el pueblo y cuando haya que sacar a un mal gobernante, lo saque el pueblo y no los jueces que vienen con órdenes del imperio”, subrayó.

Por otra parte, sostuvo que la presidencia de Mauricio Macri “está retrocediendo en todo. Si no está al servicio del pueblo, está contra el pueblo, porque no atiende la salud, la educación y la vida”.

“Estábamos a un paso del abismo y dimos un paso adelante”, dijo Pérez Esquivel, recordando una frase de Carlos Menem y consideró que “este Gobierno está dando un paso adelante y nos quiere meter a todos en el abismo”.

“Nosotros tenemos que resistir pero con esperanza y fuerza. Es posible si nos unimos, desde la diversidad y no en la uniformidad, que nos llevaría a un monocultivo de las mentes”, sostuvo y en relación a la denominada “grieta” pidió que los argentinos “tenemos que partir de los acuerdos y no de lo que nos separa”, razonó.