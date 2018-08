Julián Bonetto empieza a completar el plantel de Alvarado

Ya pasó el partido ante Boca, fuera de contexto, en un momento poco favorable para Alvarado, pero al que se afrontó con la mayor seriedad posible. Pero el objetivo, claro está, es el 9 de septiembre cuando comience el Torneo Federal A y el conjunto de Mauricio Giganti vaya por esa ilusión latente del ascenso a la Primera B Nacional. Por eso, luego de unos días de descanso, este lunes por la tarde cuando arranquen los trabajos de pretemporada habrá una cara nueva en un lugar donde el plantel necesitaba reforzarse: el ataque. Julián Bonetto, el exDefensores de Belgrano, se convirtió en nuevo jugador del "torito" y esta tarde se sumará a sus nuevos compañeros.

En realidad, serán dos los que realicen su primer entrenamiento, porque también estará Fernando Ponce, el balcarceño que acordó su llegada en la previa del encuentro ante Boca. Nacido en Firmat, Santa Fe, el 10 de junio de 1994 (24 años), Julián Bonetto es un delantero "picante", que se puede mover por todo el frente de ataque, se caracteriza por ser asistidor pero también tiene gol.

Surgido de Firmat FBC, dio el salto a las inferiores de Newell's Old Boys de Rosario y en 2016 salió en busca de mayor continuidad a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, donde fue una pieza clave en el conjunto "granate" que quedó en las puertas del ascenso en las últimas dos temporadas. Su buen nivel lo llevó a ser observado del extranjero y su futuro estaba en el Toros de Celaya de México, con quien acordó su incorporación. Sin embargo, como pasa muchas veces en el fútbol, cuando tenía una semana en tierra azteca, se fue el entrenador que estaba, llegó uno nuevo que llevó sus propios jugadores y le avisó que no lo iba a tener en cuenta. Bonetto no se quedó lamentándose, tuvo la chance de venir a Alvarado y recibió la oportunidad con los brazos abiertos.

En dos años en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, jugó 63 partidos y anotó 7 goles. Si bien puede jugar como delantero por cualquiera de las dos bandas, también sabe cumplir la función de volante externo o carrilero, lo que le da variantes a Mauricio Giganti de cara al próximo Federal A.

Este lunes, Alvarado comienza sus trabajos de pretemporada apuntando al 9 de septiembre, fecha de inicio de la competencia oficial. Además de Bonetto, se sumará Fernando Ponce, para ponerse a las órdenes del entrenador y de Mauricio Álvarez, el preparador físico que se encargará de la puesta a punto en jornadas de simple y doble turno.