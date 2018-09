Schwartzman y Pella dejaron a Argentina al borde del triunfo

Con dos triunfos de distintas connotaciones de Diego Schwartzman y Guido Pella, Argentina quedó hoy a un paso del triunfo ante Colombia por el repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis, que se disputa este fin de semana en el estadio "Aldo Cantoni" de San Juan.

De esta forma, Argentina buscará cerrar la historia este sábado, a partir de las 12:00, en el partido de dobles, donde la dupla integrada por el marplatense Horacio Zeballos y Máximo González enfrentará a Alejandro Gómez-Cristian Rodríguez.

A primer turno, si bien tuvo algunas dudas para cerrarlo, el "Peque" Schartzman -14 del ranking mundial- impuso su jerarquía y solidez contra ante Santiago Giraldo (410°) por 6-3, 6-1, 6-7 (3) y 6-1.

Luego, el bahiense Pella sacó su corazón para lograr revertir un complejo encuentro frente a Daniel Galán (209°) para vencerlo con parciales de 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 y 6-2, en casi cuatro horas y media de juego.

El domingo, en tanto, se jugarán los dos encuentros restantes en uno de ellos Schwartzman se enfrentará a Galán y en el otro Pella hará lo propio ante Giraldo.

Argentina y Colombia juegan la serie play-off del Grupo Mundial de la Copa Davis y el equipo albiceleste viene de vencer a Chile por 3 a 2 en segunda ronda de la Zona Americana I mientras que el colombiano se clasificó a esta instancia luego de superar a Brasil por idéntico resultado, en Barranquilla.

A partir de la reestructuración del formato de la Copa Davis desde la próxima temporada, Argentina ya tiene su lugar asegurado -por ranking- en la principal instancia, por lo que esta serie podría no definir nada a futuro.

Pero lo importante es que en caso de ganarle a Colombia la serie de Playoff será uno de los cabezas de serie y enfrentará a uno de los doce equipos no preclasificados.



"Peque" potenciado



En el que fue el debut como capitán de silla de Gastón Gaudio - junto a Guillermo Coria y Guillermo Cañas en la conducción-, Argentina cerró con una sonrisa.

Aprovechando el empuje de la gente, el "Peque" potenció su juego, pisó fuerte e impuso su jerarquía sobre un rival que está lejos de ser lo que alguna vez representó en el circuito.

Schwartzman ganó varios games seguidos hasta llegar al 6-1 del segundo parcial, que parecía liquidar la historia desde el ímpetu y ánimo que mostraban ambos dentro del court. Pero el "Peque" falló en el momento del cierre, se complicó solo con sus errores, perdió dos ocasiones y Giraldo aprovechó para levantar, llevando el encuentro al cuarto set tras un tie break reñido.

Ya en la cuarta parte el argentino no dio vueltas, no quiso sorpresas y rápidamente se adelantó 3-0 para encaminar su victoria en dos horas y 43 minutos.



Pella hizo sufrir



El segundo turno fue totalmente distinto, porque a Pella le costó descifrar el juego de Galán, que obligó al golpe por golpe y encontró réditos en los errores del argentino. Si bien ambos tenistas tuvieron amplias chances de quebrarse el saque -concretamente, 18 para Pella y nueve para Galán-, no supieron aprovechar las posibilidades y, por eso, el partido fue muy parejo.

El colombiano, sin embargo, tuvo varios yerros y sus cinco doble faltas le costaron caro ante un Pella que no lo perdonó y supo capitalizar sus chances en el quinto set para cerrar el encuentro en su favor.

Todo quedará en manos de "Machi" González y el zurdo Zeballos, que en el dobles buscarán cerrar la historia para la Argentina, que empieza su reconstrucción tras la salida de Daniel Orsanic y el cambio de conducción dirigencial.