Sánchez Herrero: "Recorrer el país me demostró la necesidad de rediseñar el mapa de la Justicia federal en la Argentina"

A poco menos de dos semanas del 5 de octubre, cuando los abogados del interior elegirán a su representante en el Consejo de la Magistratura nacional, la candidata de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero, reflexionó sobre la situación actual de la justicia federal, luego de recorrer todo el país.

“En estos meses estuve prácticamente en todas las provincias argentinas viviendo una experiencia muy enriquecedora con referentes del derecho, académicos, funcionarios y, fundamentalmente, abogados, con quienes pudimos debatir ideas, repensar el futuro de la Justicia e intercambiar propuestas que se cristalizaron en nuestra plataforma de campaña”, explicó Sánchez Herrero.

Consultada sobre los principales desafíos, destacó: “Hay una radiografía común del sistema, y se impone la necesidad de rediseñar el mapa de la justicia, que hoy continúa con una importante cantidad de juzgados vacantes, con jueces subrogando en otras provincias, a grandes distancias, lo que implica lentitud porque hay juzgados que cuentan con el juez una vez cada 15 días”.

“Tenemos que pensar juzgados y Cámaras de acuerdo con la realidad de cada provincia para que los abogados que litigan en el fuero federal no tengan que enfrentar dificultades por falta de juzgados y jueces. Esa falta vulnera el principio de libre acceso a la justicia, porque la gente, en muchos casos, debido a los costos y a las distancias deciden no recurrir, por ejemplo”, explicó la abogada y ex vicepresidenta del Colegio de Abogados de Mar del Plata.

Finalmente, se refirió a la importancia de la elección del próximo 5 de octubre y de la participación de los abogados: “Es importante que los abogados, que somos centrales en el proceso de transformación de la Justicia, nos involucremos con la justicia que queremos construir. Haber recorrido todo el país me demostró la necesidad de tener más de un representante para que se torne equilibrado nuestro papel, protagónico y único para el cambio de la justicia que merecemos”, señaló.

“La Federación Argentina de Colegios de Abogados y cada colegio debemos actuar de manera unida en la defensa de nuestros intereses y derechos. Es fundamental que reformemos la norma que nos impide participar de la Comisión de evaluación y selección de jueces y ampliar nuestra representación dentro del Consejo. Estos son apenas algunos de los desafíos que tenemos por delante”, concluyó Sánchez Herrero.