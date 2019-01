Entre posibles escraches tras la denuncia de su ex, Scioli presentará su candidatura y su libro en Mar del Plata

Daniel Scioli festejó este domingo su cumpleaños número 62 en Mar del Plata y esta semana presentará su libro “El otro camino”, que servirá de trampolín para lanzar su candidatura a la presidencia de la Nación.

Sin embargo, tras la denuncia realizada por su expareja Gisela Berger -madre de su hija-, que lo acusó de “amenazarla y ejercer violencia psicológica sobre ella”, organizaciones feministas analizan por estas horas realizar un escrache en “La Feliz” al excandidato justicialista.

Por estos momentos, luego del escandaloso tuit, la exmodelo se recluyó en su pueblo natal de Córdoba, donde viajó con su hija Francesca, de un año, mientras decide cómo continuará tras la denuncia pública.

Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA 🇫🇷 !! Donde esta la plata del país ? !! @exitoina @primiciasyacom pic.twitter.com/ZqxfB3uTqW — Gisela Berger (@gise_berger) January 9, 2019

“Daniel Scioli dice que va a Francia por el brazo mientras la gente se muere de hambre. Miente”. Luego publicó una imagen con la frase: “La gente no cambia, se comporta bien cuando quiere conseguir algo”. Y para finalizar habló con Exitoina.com, donde contó que recibía amenazas constantes relacionadas con la próxima campaña electoral y su hija. “He sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué. No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país puede hacer lo que él quiere”, denunció.

Desde el entorno de Scioli decidieron no emitir comunicados y dejar que las declaraciones las realice su abogada Ana Rosenfeld: “El va a asumir como papá todas sus obligaciones. No va a iniciar absolutamente nada respecto de esas amenazas que dice haber recibido”, explicó la defensora. Berger tampoco iniciará causas legales y no cuenta con abogado por el momento.

En la presentación de su libro, se prevé que el exgobernador evitará hablar sobre las denuncias de maltrato que realizó su expareja.

La relación, que se inició a fines de 2016 luego de la separación con Karina Rabolini, sorprendió cuando en mayo de 2017 anunció públicamente que sería padre a los 60 años y que estaba “muy feliz”. Sin embargo, Berger provocó un escándalo cuando contó que esa felicidad era mentira. “Cuando me entero que estaba embarazada él dijo que era una cagada. Quería que me haga un aborto”, reveló.