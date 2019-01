El video del gran gesto de Omar Gándara

Las pruebas del Dakar requieren mucha concentración y el navegante está permanentemente dando las indicaciones para que piloto no equivoque los caminos, porque cualquier descuido puede costar caro. Sin embargo, lo que no tenía en mente Ramiro Corvalán, era una parada imprevista en el medio del desierto. Pero Omar Gándara no lo pudo evitar, vio argentinos con las camisetas y una bandera alentando al pasar y detuvo el UTV para saludar.

Paramos en plena etapa ! Argentinos haciendo el aguante! SELFIS para todos y todas! Jajajajaja pic.twitter.com/7ix5IOEFpR — Omar Gandara Dakar (@GandaraDakar) January 13, 2019

El gesto del puntano, que representa a Mar del Plata en su séptima aventura en la prueba más difícil del mundo, fue una de las atracciones del fin de semana del Dakar que se disputa de manera íntegra en las duras dunas de Perú. En el video que los fanáticos le enviaron y que Gándara se encargó de mostrar en sus redes sociales, se ve el momento exacto en el que el UTV, el vehículo liviano de cuatro ruedas, pasaba a alta velocidad y frenó a fondo apenas vio las banderas argentinas para recibir el cariño y que inmortalizaran el momento en una "selfie" con el auto.

El marplatense, con mucho esfuerzo, sigue en carrera y superó la sexta etapa, ubicándose séptimo en su categoría y 49° en la clasificación general de autos.