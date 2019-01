"Váyanse ya, dejen de hacer mierda todo": increparon a Esteban Bullrich en Mar del Plata

El senador nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich se encuentra desde este miércoles en Mar del Plata, en donde se reunió con Guillermo Montenegro y productores del cordón frutihortícola.

Este jueves, mientras contaba en rueda de prensa los resultados de esas reuniones, el legislador oficialista fue sorprendido por un vecino que se le acercó para reclamarle que “dejen de hacer mierda todo”.

“Estuvimos escuchando planteos para seguir potenciando el sector frutihortícola porque tenemos que tener una capacidad de producción muy grande y queremos ver no solamente lo que se puede hacer en el cordón si no también en el puerto, por que esto podría incrementar esa actividad”, alcanzó a contar Bullrich, cuando el vecino lo increpó. “Manga de chatas, váyanse ya de este país. Hijos de puta, dejen de robar y de hacer mierda todo. Se está muriendo de hambre la gente por culpa de ustedes”, le gritó y continuó su camino.

Ante eso, el senador retomó el diálogo con los medios y no pudo evitar referirse a lo sucedido. “Uno de los problemas que tenemos es que gente inteligente crea que una opción es volver a que un grupo de ladrones siga robándonos a los argentinos. Esta es la mayor destrucción que hemos tenido, la destrucción ética”, expresó.

Minutos después, ante la consulta de 0223 sobre el incidente en particular, Bullrich consideró que “las formas (de realizar el reclamo) son equivocadas” y sostuvo que “se puede generar un debate mucho más productivo” para “no quedarse en el insulto”. “Antes, cuando yo creía cosas malas o tenía pensamientos diferentes cuando me tocaba ser oposición, no insultaba a nadie. Los argentinos tenemos que empezar a dialogar”, indicó.