Maxi, el nene que enterneció al país al mostrar su escuela

El niño de 9 años grabó un tierno video mostrando su escuela, una institución rural de Entre Ríos en la que es el único alumno.

Maximiliano Guzmán Juárez, un niño de 9 años oriundo de Entre Ríos, decidió compartir un video en el que recorre la Escuela N°54 “Ciudad de Córdoba” de Nogoyá para compartir con orgullo su experiencia como único alumno de la escuela rural. En pocas horas, el relato del nene se convirtió en viral.

“Hola, acá les voy a mostrar cómo es mi escuela. Allá es mi casa, y esta es mi aula. Este es el mástil con la bandera y acá hay unos juegos. Vamos a entrar a mi escuela, está un poquito desordenada. Y acá está el comedor donde están haciendo el mate mi papá y mi maestro. Bueno, esta es mi escuela, donde estoy yo solo”, comienza diciendo en la simpática grabación.

Entusiasmado, mientras pronuncia estas palabras Maximiliano inicia el recorrido mostrando el pequeño establecimiento ubicado en Crucesitas Séptima, a sólo metros de su casa, en el que desarrolla su educación día a día.

A pesar de que el niño describe con felicidad su escuela como si fuera similar a cualquier otra, en el video pueden apreciarse las instalaciones vacías de la pequeña escuela rural. Al mostrar las mesas y sillas sin uso del comedor, el estudiante de 9 años cuenta que él es el único niño que asiste a la institución y, más tarde, se dirige a la salida trasera del edificio, mostrando ciertos lugares en los que cuenta con nostalgia que se realizaban partidos y bailes cuando solían haber otros alumnos.

De acuerdo al portal Entreríosahora, en Entre Ríos hay un total de 1.114 instituciones de educación primaria, de las cuales 832 se encuentran localizadas en áreas rurales y 23 poseen un solo alumno, como Maximiliano.

Tras viralizarse el video en el Internet, el ciclo televisivo “Nosotros a la Mañana” dialogó con Domingo, el padre del niño de 9 años, para conocer más de su historia.

“Yo vivo solo en mi casa, yo me separé de su mamá, yo voy a verlo cuando puedo, y es el único alumno de esa escuela. Y el éxodo de nuestro campo es total, porque los caminos no dan, no hay infraestructura adecuada, y quedó mi nene solo en la escuela. Y es muy extrovertido, y me quedé asombrado y se me caen las lágrimas cuando la gente me manda mensajes que lo conocen y que están orgullosos de este nene”, dijo emocionado por las repercusiones de la grabación.

Además explicó que, si bien hasta hace poco había otro alumno, con el tiempo Domingo se fue quedando solo en la escuela ya que no hay muchos habitantes por la zona. De todas maneras, contó también que su hijo socializa con otros niños gracias a los esfuerzos de las autoridades educativas: “Los directores tienen la costumbre de juntar a los alumnos de varias escuelas para que se integren con otros niños y hay una escuelita que está a 20 kilómetros. De cuatro a cinco escuelitas, habrán juntado unos 20 chicos”.