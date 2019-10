Ante la falta de cumplimiento, vuelve el acampe a la puerta del municipio

El Movimiento Teresa Rodríguez y la Cooperativa A Trabajar iniciaron un nuevo acampe.

El Movimiento Teresa Rodríguez y la Cooperativa "A Trabajar" iniciaron un nuevo acampe en la puerta de la Municipalidad ante "el incumplimiento del gobierno" y pidieron respuestas a las autoridades.

En ese marco, Raúl Álvarez, de la Cooperativa "A Trabajar" dijo a 0223 que la medida responda a que "los trabajos que han dado han sido poco, no hubo ningún programa de vivienda para desarrollar, sólo hay tareas para 3 ó 4 personas y se cobra a 45 0 60 días". "De esta manera no podemos llevar el plato de comida nuestras casas", agregó.

A su vez, el cooperativista sostuvo que la exigencia es que "cumplan con lo prometido luego de levantar el acampe de 23 días y que se abran fuentes de trabajo". "No alcanza con una bolsa de alimento, hay que ponerle plata en el bolsillo, acá hay mucha mano de obra calificada", agregó.

Por su parte, Marcos Carboni del MTR, planteó "la urgencia de ampliar la Canasta Navideña porque hay mas pobreza y desocupación pero el funcionario Cristian Tait nos respondió que iba a hablar con los candidatos a intendente". "Ellos gobiernan hasta el 10 de diciembre, no podemos esperar al cambio de gobierno", aseveró y reclamó el cobro trabajos que ya realizados para el municipio.

Los dirigentes recordaron que las autoridades se habían comprometido a entregar el alimento que "se debía hace meses" y a otorgar un aumento en las partidas, también un bono.

"Ese acuerdo no se cumplió, ya que la mayoría de las regionales en el país todavía no ha recibido el alimento, el cual no es entregado desde hace más de tres meses, como así también muchos compañeros y compañeras no han podido cobrar el bono. Y para colmo, después de la negativa total sale a la luz que el gobierno de Cambiemos otorga a punteros a cambio de votos, un plan social sacado de la galera, evidenciando el clientelismo político que hacen todos los partidos burgueses jugando con la necesidad de la gente por un voto", explicaron.