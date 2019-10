Por diferencias con Bolsonaro, Francia no firmará el acuerdo UE-Mercosur

La ministra de Medio Ambiente, Elisabeth Borne, dijo que "no podemos firmar un tratado comercial con un país que no respeta la selva amazónica".

La ministra francesa de Medio Ambiente, Elisabeth Borne, confirmó la decisión de Emmanuel Macron de no firmar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea por fuertes diferencias con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En declaraciones al canal de televisión BFM, Borne dijo que "no podemos firmar un tratado comercial con un país que no respeta la selva amazónica, que no respeta el tratado de París (sobre el clima). Francia no firmará el acuerdo con Mercosur en estas condiciones", dijo Borne al canal de televisión BFM.

El presidente francés dijo a finales de agosto que había decidido bloquear el acuerdo UE- Mercosur, acusando a su par brasileño de mentir al minimizar los peligros planteados por el cambio climático, lo que provocó críticas de Alemania y Reino Unido.

También, cabe destacar, los términos del acuerdo han enfrentado resistencia en Francia tanto de agricultores, que temen una invasión de alimentos procedentes del Mercosur, como de ambientalistas, para los que el tratado puede incentivar la deforestación de la Amazonía brasileña ante la búsqueda de nuevas tierras cultivables.

Al respecto, la jefa del poderoso sindicato agrícola francés, FNSEA, Christiane Lambert, escribió en twitter que "es inaceptable la firma de un acuerdo Mercosur- UE que expondrá a los agricultores europeos a una competencia desleal y a los consumidores a un engaño total".

La UE y los países del Mercosur alcanzaron el 28 de junio último un acuerdo comercial tras 20 años de negociaciones, un compromiso que fue calificado rápidamente de "histórico" por los países involucrados.

El acuerdo, que buscan reducir los aranceles para sectores clave como el automotriz o el agrícola, ha sido uno de los mayores cerrados por la UE y crearía un mercado de casi 800 millones de consumidores.

El comercio entre los países europeos y el bloque regional se elevó en 2018 a casi 88.000 millones de euros (unos US$103.500 millones), con la balanza comercial ligeramente favorable a los europeos en unos 2.500 millones de euros.