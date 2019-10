Kicillof denunció una "masacre laboral" en Mar del Plata

El candidato a gobernador del Frente de Todos visitó la ciudad, donde se mostró con Fernanda Raverta. Además, acusó "una campaña sucia" por parte del Gobierno y adelantó que en caso de ser electo, su gestión seiniciará en "La Feliz".

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, se mostró este viernes por la tarde en Mar del Plata junto a la candidata a intendenta Fernanda Raverta y criticó duramente los índices de pobreza y desempleo que registra la ciudad cabecera del Partido de General Pueyrredon. Además, anunció que, en caso de ser electo, "el inicio del Gobierno será en Mar del Plata".

En un acto que tuvo lugar en un histórico café ubicado en Avenida Colón y la Costa, el ex ministro de Economía apuntó contra las políticas económicas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y acusó "masacre en los puestos de trabajo", tras el índice de desempleo del 13,4% que reflejó el último informe que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en septiembre pasado,que convierte a Mar del Plata en la localidad del país más golpeada por la pérdida de fuentes de trabajo.

"El diagnóstico lo conocen todos, a pesar del esfuerzo que hacen para ocultar lo que está pasando", apuntó el dirigente kirchnerista a la vez que acusó al Gobierno de "atribuir los problemas a las personas individuales". "Es como culpar a la víctima. La caída de la demanda de los servicios que producen para el sector interno ronda del 30% porque este Gobierno se ocupó de la caída del salario. Necesitamos que cambie esta política", manifestó.

En esta línea, Kicillof criticó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quien responsabilizó por el cierre de distintos comercios. "Mar del Plata es una ciudad que históricamente muestra el termómetro de la Provincia. No se entiende por qué Vidal nunca hizo nada. Estos cuatro años hemos visto un deterioro muy fuerte a la cuestión social. Los indicadores aquí son muy críticos y eso es responsabilidad de las políticas económicas de Mauricio Macri", continuó.

Por otra parte, el candidato a gobernador que en las últimas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que superó el 52% de los votos en el escrutinio definitivo llenó de elogios a Raverta. "A Fernanda la veo apasionada para buscarle la vuelta, para que Mar del Plata no esté sometida a sus problemas históricos y poder integrarla para que vuelva a ser un lugar muchísimo mejor", deslizó y remarcó la importancia de que el partido político que lidera el distrito a partir del 10 de diciembre coincida con la Nación y la Provincia. "No va a alcanzar con la intendencia si no tiene un Gobierno que la respalde. Hay que estar absolutamente en sintonía para darle soluciones a los problemas de la coyuntura", indicó.

Consultado sobre las acusaciones que recibió tras afirmar "hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo", Kicillof volvió a denunciar una "campaña sucia" por parte del oficialismo y descartó la utilización de trolls en Internet. "No es nuestro estilo de trabajar. Así no se hace campaña. Intentamos plantear un contraste con la campaña y con la forma de Gobierno de Cambiemos. Cuando cierra un negocio no hay un solo funcionario disponible", apuntó.

"No vamos a hacer campaña sucia. Hemos sido testigos en estos días de un brote de ataque por parte del oficialismo. Cualquiera que se ponga enfrente de ellos y tenga una mirada distinta es un enemigo. No vamos a responder ni sumarnos a la campaña sucia. Nuestra preocupación es cómo hacemos para sacar a los marplatenses y recuperar lo que está perdido, cómo le damos una estrategia de desarrollo mucho mejor de la que tiene", retomó.

Para finalizar, el candidato a gobernador prometió que en caso de ser electo en las urnas el próximo 27 de octubre "el inicio de gobierno va a ser en Mar del Plata". "Va a ser una vidriera de lo que se espera para la Provincia. Vamos a usar el banco para potenciar el crédito. Vamos a gobernar la Provincia para crear trabajo, producción, salud y educación. Para que eso se refleje, neceistamos tener una intendenta como Raverta y el apoyo de todos los sectores para que se pueda llevar adelante", cerró.