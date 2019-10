A punta de pistola le robaron el taxi: lo encontró destruido

Sucedió este domingo en el barrio Malvinas Argentinas. Al taxista le sustrajeron la recaudación y todas sus pertenencias. “Me arruinaron”, admitió el taxista.

Lo que parecía una jornada tranquila de trabajo un día domingo se convirtió en una pesadilla para un taxista marplatense: dos hombres a punta de pistola luego de robarle la recaudación y otros objetos de valor, se llevaron su taxi, con el agravante que a las pocas cuadras lo chocaron provocándole severos daños.

“Fue una desgracia con suerte. Yo estoy bien pero el auto está destruido totalmente. Me encañonaron y me llevaron la plata, el celular, zapatillas y una campera. Los detuvieron y los mandaron al Penal por robo calificado con robo automotor. Pero igual a mí me arruinaron”, expresó el propietario del vehículo, licencia 0058, que presta servicio para la empresa Taxi Puerto.

Fuentes consultadas por 0223 señalaron que el chofer fue abordado por dos delincuentes que le llevaron el taxi en la calle 190 y Necochea. Minutos más tarde en French 8200 chocaron contra un Peugeot 207. Por la violencia del impacto, el taxi –un Chevrolet Corsa- volcó. A las pocas cuadras los delincuentes fueron aprehendidos.