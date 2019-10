Alvarado prepara la visita a Chicago con un cambio

Una lesión en el hombro de Zurbriggen impedirá que Juan Pablo Pumpido pueda repetir el equipo que venció a Estudiantes de Río Cuarto el sábado, cuando enfrente en Mataderos al colista.

Más allá de las declaraciones del presidente Wenceslao Méndez que volvieron a poner a Juan Pablo Pumpido en el ojo de la tormenta, al entrenador lo único que lo dejó realmente preocupado tra el triunfo frente a Estudiantes de Río Cuarto fue la lesión que sufrió Santiago Zurbriggen, pieza clave para el entrenador y el capitán de Alvarado que padece una fractura parcial en la clavícula y se perderá, como mínimo, el encuentro del sábado a las 15.30 frente a Nueva Chicago como visitante por la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

La idea de poder repetir el equipo y tratá de darle rodaje a un once, algo que casi no ha hecho en lo que va de la temporada, no se podrá cumplir para el santafesino que deberá retocar la defensa, la zona donde más cambios realizó y todavía no le encontró la vuelta, con mucho goles en contra (16 en 9 partidos). Aunque ante los cordobeses también dejaron dudas y los tantos llegaron por desatenciones, lograr la continuidad era una buena posibilidad para que encuentren conocimiento y solidez.

Pero no podrá ser. Santiago Zurbriggen entrena de manera diferenciada, sufrió un fuerte golpe en el hombro derecho cuando disputó una pelota a 15' del final del partido, terminó como pudo y la tomografía indicó la rotura parcial de unos ligamentos de la clavícula. Ahora, con el brazo inmovilizado, será una cuestión de tiempos para saber cuánto tiempo estará fuera de las canchas. La ilusión del capitán es aprovechar la semana libre por las elecciones y regresar en la siguiente presentación como local ante Brown de Puerto Madryn, pero la realidad es que no hay un plazo definido.

Entonces, con las opciones de Lucas Fernández y Matías Caro para el lateral derecho, Pumpido se inclinaría por el exGimnasia de Mendoza y el resto serían los mismos que festejaron en el Minella y salieron del fondo de la tabla. De esta manera, el "torito" formaría con: Emanuel Bilbao; Lucas Fernández, Gabriel Fernández, Jorge Zules Caicedo y Fernando Ponce; Lucas Algozino, Maximiliano González, Pablo Ledesma y Diego Becker; Santiago Giordana y Germán Rivero.

El "torito" realizará su última práctica en la ciudad el viernes por la mañana y, tras el almuerzo, emprenderá el viaje a Capital Federal donde aguardará el choque del sábado a las 15.30 ante Nueva Chicago, con el arbitraje de Yamil Possi.