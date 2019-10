Alvarado fue el "toro" mas bravío

En Mataderos, el conjunto de Juan Pablo Pumpido madrugó a Nueva Chicago y con un gol de Germán Rivero, se trajo tres puntos de oro para seguir trepando en la tabla y conseguir el primer triunfo como visitante.

Otro objetivo que cumple Alvarado que no sabía lo que era ganar fuera de casa y lo hizo en un partido clave, ante el colista Nueva Chicago, lo que le permite tomar aire del fondo de la tabla y escalar posiciones para trabajar con mayor tranquilidad. Germán Rivero, otra vez, fue el autor del único tanto del partido a los 8' de la etapa inicial.

La dupla de ataque de Alvarado le está dando muchas alegrías y va más allá de los resultados finales. Porque Giordana y Rivero han rendido aún en la derrota. Pero este sábado se volvieron a juntar para empezar a dibujar un triunfo clave, porque el exTemperley asistió de manera perfecta, tres dedos, y el goleador hizo lo que mejor sabe, definir: con el olfato latente, ojos abiertos, se tiró en palomita y metió un cabezazo bárbaro para vencer a Silva y abrir el marcador en el amanecer del partido. Antes de eso, apenas había inquietado el local con un frentazo de Viola que encontró bien posicionado a Bilbao.

Con el gol de Alvarado, el público local explotó contra sus jugadores y eso generó aún más tranquilidad en la visita y desesperación en los de Rodolfo De Paoli, que sabían la necesidad pero no tenían claridad ni precisión. El arquero volvió a responder ante un remate de Vivas y, si hubiera estado más fino en las contras, el conjunto de Pumpido podría haber sentenciado la historia en esa primera mitad. La mala puntería del verdinegro, también le impidió llevar el encuentro a tablas al vestuario.

El relator metió dos cambios en el descanso, pero en vez de soluciones le generaron problemas, su equipo estaba desequilibrado y cada ataque de Alvarado daba la sensación de poder ser gol. La falta de contundencia, en ese momento, dejó el partido abierto aunque no sufrió más de la cuenta porque Chicago no pudo llegar con elaboración, tiraba la pelota al área de Bilbao y ahí prevalecían los centrales visitantes. Cuando De Paoli apostó a un tercer delantero, Pumpido le respondió con Quiles para no quedar mano a mano y ganar en altura. Como contra Estudiantes, Alvarado aguantó los embates pero sin padecer el partido.

Otro triunfo en el bolsillo. Una "final" ganada ante un rival directo para alejarse del fondo de la tabla y dos partidos seguidos como local, en los que una buena cosecha, casi sin pensarlo, lo pueden poner en la lucha por los puestos del reducido.

Síntesis

Nueva Chicago (0): Agustín Silva; Gonzalo Vivas, Diego Martínez, Daniel Díaz y Gonzalo Menéndez; Julián Cossi, Facundo Mater, Axel Juárez y Leandro Baima; Horacio Martínez y Valentín Viola. DT: Rodolfo De Paoli.

Cambios: ST 0' Santiago González y Alexis Vázquez por Menéndez y Baima, y 27' Mauricio Asenjo por Cossi

Alvarado (1): Emanuel Bilbao; Lucas Fernández, Gabriel Fernández, Jorge Zules Caicedo y Fernando Ponce; Lucas Algozino, Maximiliano González, Pablo Ledesma y Diego Becker; Santiago Giordana y Germán Rivero. DT: Juan Pablo Pumpido.

Cambios: ST 19' Patricio Vidal por Giordana, 26' Cristian Canuhé por Becker y 33' Martín Quiles por L.Fernández.

Goles: PT 8' Germán Rivero (A).

Árbitro: Yamil Possi.

Estadio: Nueva Chicago.