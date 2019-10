Casineros se declararon en estado de alerta: exigen que los reciba Vidal

Desde el sindicato que reúne a los trabajadores aseguraron que es por el retraso del pase a planta permanente de un grupo de trabajadores acordado en 2018. Además, amenazaron con un paro para el próximo fin de semana largo.

Trabajadores nucleados en la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (Aecn) se declararon en estado de alerta ante el incumplimiento del pase a planta permanente de un grupo de empleados del sector por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Daniel Méndez, presidente de la entidad, confirmó la noticia en diálogo con 0223. "Estamos bastante preocupados porque pasan los días y la incertidumbre es cada vez mayor. La política de este Gobierno no ha sido buena con nosotros. Realmente hemos estado de conflicto en conflicto", aseguró.

En concreto, el los casineros de Mar del Plata reclaman por el incumplimiento por parte del Gobierno bonaerense del pase a planta permanente de trabajadores de administración y de juego. "Fue lo que se acordó hace un año y medio en una paritaria en la que hubo un aumento salarial que no convencía. Llegamos a octubre y todavía no se cumplió. Queremos ver qué van a hacer", señaló Méndez. "Estamos en estado de alerta", resumió.

En plena campaña electoral, se espera para el próximo viernes el arribo de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El malestar con la dirigente de Cambiemos podría derivar en una nueva protesta para visibilizar su situación, tal como ocurrió en la visita del presidente Mauricio Macri a fines de agosto pasado.

"Queremos que nos reciba sí o sí. Los chicos tiene mucho miedo. Esto no es un capricho, es algo que se firmó en una paritaria y lo tienen que llevar a cabo. Pasan los días y la incertidumbre de la gente es mayor", sostuvo Méndez a la vez que reconoció que en caso de no haber una respuesta positiva de Vidal, realizarán una medida de fuerza. "Si no nos recibe, no descartamos ninguna medida para el fin de semana largo", arremetió en relación al feriado del 12 de octubre.

Asimismo, el presidente de la Aecn aseguró que los únicos casinos que hoy están operando son los de Mar del Plata y Monte Hermoso y que la actividad en las salas de juego se desplomó considerablemente. "Hoy la gente no tiene plata", concluyó.