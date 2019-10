Arroyo volvió a cruzar a Pulti: "Las mentiras las dice él"

El jefe comunal volvió a criticar al dirigente de Acción Marplatense después de la discusión que mantuvo en el debate de candidato a intendente. "En 2015 recibí la ciudad endeudada y la Municipalidad quebrada", remarcó.

En el marco de una entrega de becas para deportistas que tuvo lugar este lunes al mediodía en el Polideportivo Islas Malvinas, el intendente Carlos Arroyo volvió a criticar a Gustavo Pulti luego del cruce que protagonizó el último viernes en el debate de los candidatos a intendente del Partido de General Pueyrredon.

En diálogo con 0223, el jefe comunal explicó que cuando inició su gestión en 2015 recibió una "ciudad endeudada y la Municipalidad quebrada". "No reconocen el tremendo esfuerzo que hice. Los dos primeros años me dediqué a pagar todas las deudas que me dejó Pulti. Me pone muy mal todo lo dicho, eso motivó mi reacción. No le voy a permitir que diga que miento porque las mentiras las dice él.", explicó en relación al cruce que protagonizó con el dirigente de Acción Marplatense en el que lo tildó de mentiroso.

En este contexto, Arroyo se vanaglorió por el estado de las arcas municipales y volvió a apuntar contra el ex intendente. "Ahora podemos pedir créditos porque tenemos estabilidad financiera. Cuando llegué quise comprar máquinas y nadie me quiso prestar un peso porque estábamos en rojo, era lo que me había dejado la gestión anterior. Es muy importante tener equilibrio fiscal", valoró.

En relación a los comicios que se desarrollarán el próximo 27 de octubre, Arroyo manifestó que ante un eventual segundo mandato, trabajará sin problemas con el próximo Gobierno Nacional. "Gane Mauricio Macri o Alberto Fernández, cualquiera de los dos va a necesitar tener una ciudad vidriera como Mar del Plata. Por lo tanto, mi Gobierno va a funcionar con cualquiera de los dos", garantizó.

"Ahora estoy trabajando muchísimo, haciendo muy poco de campaña porque tengo que gestionar. No me queda otro camino, es el problema que tenemos los que estamos en un cargo. En este momento me dedico el 95% del tiempo a la gestión y el mínimo que me sobra a hace algo de publicidad", agregó el candidato de Agrupación Atlántica.

Asimismo, en caso de no ser reelecto por el electorado de Mar del Plata y Batán, el jefe comunal aclaró que se dedicará a descansar. "En cuatro años no me tomé un solo día de vacaciones. Descansaré un poco y después me dedicaré a seguir educando en la dirección de la Escuela Media Nº 2 o me jubilaré, no lo sé", aseguró, aunque de todas formas aclaró que quiere seguir ligado a la actividad política.

De todas formas, sin dejarse llevar por los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en las que obtuvo apenas el 5%, el actual intendente manifestó su deseo de continuar al frente del Palacio Comunal. "Espero que me pueda quedar cuatro años más para completar los plantes que tengo pendiente que son muchos y muy importantes para Mar del Plata", cerró el dirigente.