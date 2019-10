Qué dejó el primer debate de candidatos en Mar del Plata

Cinco de los siete candidatos a intendente de General Pueyrredon fueron invitados a participar de un debate en Canal 10. Y a diferencia de los formatos de exposiciones individuales a los que nos tienen acostumbrados los debates presidenciales en la Argentina, en Mar del Plata sí hubo posibilidad de escuchar cruces, preguntas entre candidatos y algunas fuera de agenda que suelen mostrar lo más rico de cada dirigente.

Los candidatos tuvieron la oportunidad de exponer sobre tres ejes temáticos: obras y servicios públicos, seguridad y empleo y desarrollo productivo. Y más allá de esas cuestiones también mostraron en sus conceptos con qué estrategias llevan adelante la campaña hasta el 27 de octubre.

La apertura del debate estuvo a cargo de Santiago Bonifatti quien lanzó sus primeros dardos al actual intendente Carlos Arroyo. “Nos comprometemos a que Mar del Plata funcione. Hace muchos años necesita de un gobierno que no se jacte del mantenimiento sino que lo haga naturalmente”, dijo el candidato de Consenso Federal. Las críticas a Arroyo no fueron casuales: ellos dos son los que buscan mejorar su performance para alcanzar el piso de 8,33% que les permita tener representación en el Concejo Deliberante.

#AHORA #Debateporel10



"El programa de #Descentralización que proponemos tiene por objetivo principal acercar la municipalidad a los vecinos, que puedan hacer los trámites más fácil y cerca de sus casas" pic.twitter.com/Dk0C7GM53s — Santiago Bonifatti (@SBonifatti) October 17, 2019

A Bonifatti lo siguió Gustavo Pulti, quien se encargó de recordar las obras que se hicieron en sus 8 años de gestión como intendente (emisario submarino, Cema, ferroautomotora) y remarcó que pondrá en marcha las obras que se interrumpieron durante el mandato de Arroyo. “Tenemos equipo y experiencia. Hemos logrado resultados”, sostuvo el líder de Acción Marplatense en una idea que repitió a lo largo de las dos horas del programa. Y remarcó que este 27 de octubre se pone en juego “hechos o palabras, gestión o improvisación”, en clara alusión a sus principales adversarios: Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta.

Luego fue el turno de Montenegro que, en materia de obras, también sacó a relucir un concepto que se repitió a lo largo de la emisión: no solo hace falta enumerar las obras que necesita Mar del Plata sino explicar cómo se harán. Y la respuesta fue un tiro al kirchnerismo: “Con transparencia”.

#Seguridad “El intendente tiene que ponerse al frente de la coordinación de las distintas áreas” #DebatePorEl10 pic.twitter.com/8EDZoZrE5f — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 16, 2019

La candidata del Frente de Todos, Fernanda Raverta, también planteó el desafío de cómo se harán las obras que Mar del Plata, pero, lógicamente, le dio otro enfoque: la necesidad de que para concretarlas el gobierno de la ciudad esté alineado con la provincia y la nación. “Es muy importante no aislar a Mar del Plata”, planteó.

La diputada nacional también tomó la iniciativa en cuanto a la necesidad de reducir el gasto político en la ciudad, un tema que no figura en ninguna encuesta como una preocupación central de los vecinos, pero que siempre resuena como un reclamo. “El municipio debe manejarse con austeridad. Por eso, voy a reducir mi salario, reducir el salario de los funcionarios y el gasto político”, anticipó.

El que cerró el primer bloque temático fue el actual intendente Arroyo, quien eligió recordar los problemas financieros que tuvo cuando asumió como intendente en 2015. “Me gustaría saber por qué me dejaron casi tres kilómetros y medio de calles fresadas y sin recapar”, lanzó. La crítica fue a la gestión que encabezó Pulti, pero también a Bonifatti que fue el último presidente del Emvial de la gestión de Acción Marplatense.

El jefe comunal también dio un concepto que no solo lo repitió a lo largo del programa, sino que también desliza en cada acto que encabeza: “Hemos realizado obras como nunca se realizaron”, dijo sin mayores precisiones. A juzgar por los resultados de las Paso, su percepción difiere bastante de la opinión de los marplatenses.

Con las estrategias desplegadas, llegó el turno de las preguntas entre candidatos, un formato novedoso para lo que se ve en los debates nacionales. La que abrió el segmento fue Fernanda Raverta quien le preguntó al intendente por qué no había terminado los polideportivos municipales que se habían iniciado en la gestión anterior, dos de los cuales estaban a punto de completarse.

“Recibí esos polideportivos con deuda muy grande. Tengo un reclamo de una empresa por casi 200 millones de pesos. Y los polideportivos que se entregaron tenían muchos defectos de construcción. Igual que como los asfaltos que recibimos”, explicó el candidato de la Agrupación Atlántica.

Luego fue el turno del intercambio entre Pulti y Montenegro en relación a la salud municipal y, fundamentalmente, la necesidad o no de construir un hospital municipal. El candidato a intendente de Juntos por el Cambio habló de la necesidad de potenciar la atención primaria y una vez que esté lo suficientemente robustecida avanzar con un hospital municipal. Pulti, en cambio, habló de la necesidad inmediata de avanzar con ese proyecto.

La cosa se invirtió y Montenegro le hizo una pregunta a Pulti sobre el incremento del gasto de la política en su gestión. “¿No creés que eso te aleja de la gente?”, lanzó el diputado nacional. El exintendente recordó que durante sus 8 años como intendente se generaron nuevos servicios y que esos servicios reclamaban personas a cargo. “Se juzgan cosas por no conocer Mar del Plata o no haber estado acá cuando ocurrieron”, deslizó Pulti.

Desde el primer minuto de gobierno pondremos en marcha las obras que necesitan los marplatenses para estar mejor, para tener más oportunidades y para tener más trabajo. Tenemos un equipo, tenemos experiencia y hemos logrado resultados. #Debateporel10 — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) October 16, 2019

Las preguntas de Carlos Arroyo fueron varios de los highlights del debate. A Montenegro le consultó si sabía cuántos médicos faltaban en el municipio, a Bonifatti (en rigor “al que está al lado de Raverta) si era abogado y había sido presidente del Emvial. También denunció que los propietarios de Easy, cadena que se radicó en Mar del Plata durante su gestión, le dijeron que no habían podido instalarse antes porque tenían “que ir a pedir autorización a un hotel y poner 70 mil dólares en un escritorio”.

El bloque de seguridad lo abrió Raverta quien volvió a hacer hincapié en la necesidad de coordinar “inteligencia” entre las fuerzas locales, provinciales y nacionales. Además, propuso avanzar con corredores seguros y colocar postas de seguridad, similares a las que funcionan en La Plata. “La seguridad es muy importante, es una prioridad de nuestra agenda. Es una de las principales preocupaciones de los vecinos de todos los barrios”.

"La seguridad está en la prioridad de nuestra agenda, porque cada vez que vamos a un barrio el problema de la seguridad aparece como una de las principales preocupaciones de los vecinos."#DebatePorEl10#VotáPorTodos pic.twitter.com/kTA0bIpo88 — Fernanda Raverta (@FerRaverta) October 16, 2019

Arroyo volvió a hablar de actos épicos: “Nunca se realizaron operativos de seguridad y de tránsito como en esta gestión”.

Montenergo, en tanto, es en el terreno en el que más cómodo se siente y en el que focalizó la última parte de su campaña. El diputado nacional recordó su gestión como ministro de Seguridad porteño y la creación de la Policía Metropolitana, un argumento que también le permitió exhibir su experiencia en gestión.

“Voy a mudar mi despacho al COM para estar conectado con todas las fuerzas”, prometió.

Pulti también habló de los logros de su gestión y anticipó que sus medidas serán para “revivir” la escuela municipal de seguridad y “reactivar” el centro de análisis estratégico del delito. Mientras que Bonifatti comenzó su intervención con impacto: “Todo lo que se ha dicho ya fracasó” y volvió a apuntarle a Arroyo: “La policía local tiene que estar en los barrios, no tiene que cuidar al intendente”.

El tema seguridad no terminó allí. En la siguiente ronda de preguntas de candidatos a candidatos tanto Pulti como Montenegro eligieron a Raverta para hacerle preguntas vinculadas a la seguridad (podían elegir cualquier tema). “Se ve que los candidatos hombres piensan que por ser mujer no voy a poder hacer frente a la inseguridad y el narcotráfico”, les disparó. Montenegro no recogió el guante y cuando pudo replicar dijo que le costaba creer que cumpliría esa premisa porque durante los años kirchneristas la Argentina dejó de ser un país de tránsito de drogas para convertirse en un país productor.

En temas de producción y empleo todos hicieron foco en la importancia de los sectores tradicionales de Mar del Plata, como el Puerto, el cordón frutihortícola y el textil, y la necesidad de favorecer el desembarco de industrias TICS.

Surgió un nuevo bloque: el de las preguntas de los periodistas de Canal 10. Allí aparecieron algunos temas espinozos: la relación de Montenegro con el radicalismo y el código de Publicidad de Pulti. En ambos casos, además de responder los candidatos, los periodistas eligieron al actual intendente para comentar esas respuestas.

Montenegro destacó la relación con el radicalismo y sostuvo que en caso de ganar la Intendencia su secretario de Educación será Sebastián Puglisi, quien integró la lista con Vilma Baragiola. “Ya he dicho y lo ratifico que ningún funcionario de la actual gestión será parte de mi gobierno”, dijo Montenegro.

Con gesto adusto, Arroyo recordó que hay miembros de su gabinete en la lista de concejales de Montenegro (por Agustín Neme, que renunció luego de integrar la lista) y le recordó que el actual secretario de Salud, Gustavo Blanco, es afiliado al Pro.

Pulti fue el destinatario de la consulta acerca del Código de Publicidad. Dijo que su prioridad será generar empleo en Mar del Plata y prometió “reducir la tasa de seguridad e higiene un 20%, además de capacitación en oficios, “los clásicos y los del Siglo XXI”. Sin esquivar la pregunta, dijo que la ordenanza que modificó el código de publicidad se tomó con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad y no de perjudicar a un sector. “La ordenanza que dictó Pulti dejó sin trabajo a 12 mil publicistas”, disparó Arroyo.

Tanto Bonifatti como Raverta buscaron pegar a Montenegro con el presidente Mauricio Macri, por las políticas en materia de Salud (eliminar el rango de ministerio) y los problemas para las Pymes. En ambos casos, el candidato de Juntos por el Cambio aclaró que el intendente debe defender los intereses de la ciudad, sin importar quién sea el presidente. Tuvo dos objetivos: no quedar tan pegado al presidente y aclarar que, en caso de que el próximo presidente sea Alberto Fernández, podrá trabajar con él sin ningún problema.

El último momento de tensión, antes de que cada candidato dé su mensaje final, se dio con una pregunta a Gustavo Pulti sobre qué beneficios y qué perjuicios había tenido competir con una boleta vecinal y no en un armado nacional. Pulti recordó que pidió en su momento una gran Paso opositora pero por distintos motivos no se concretó.

Raverta fue la encargada de comentar esa respuesta y jugó fuerte. La candidata del Frente de Todos dijo que tras la derrota de 2015 comenzó a trabajar para juntar a distintos sectores de la oposición y en el camino tuvo respuestas positivas y negativas. “Gustavo me dijo que no. El tenía una posición personal de revancha por haber perdido contra Arroyo”, dijo, mientras en la pantalla partida se veía como Pulti rechazaba sus dichos con la cabeza.

Con la posibilidad de responder, Pulti pidió “no mentir” pero luego volvió a hacer foco en su estrategia y defendió la propuesta marplatense que impulsa Acción Marplatense y reiteró el pedido a los vecinos de que corten boleta.

Este viernes los marplatenses tendrán la posibilidad de escuchar un nuevo debate en Telefé Mar del Plata, al que también se sumarán los candidatos del Frente de Izquierda Alejandro Martínez y de Frente NOS, Marisa Zizmond. ¿Impactan en el resultado? ¿Alguien cambió su voto después de escucharlos? Más allá de esas respuestas, que todos se presten a intercambiar opiniones y proyectos con respeto, siempre es saludable.