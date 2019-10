Denuncian que el ascensor del Fuero Laboral no funciona desde hace siete días

Desde la Asociación Judicial Bonaerense explicaron que el elevador del edificio de Garay al 1700 es producto de la falta de inversión. Este miércoles habrá un nuevo paro en reclamo de la reapertura de las paritarias.

En el marco de la previa de una nueva jornada de paro que contempla una movilización a La Plata en reclamo de la reapertura de la discusión salarial para el próximo miércoles 23 de octubre, trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Mar del Plata denuncian que el único ascensor que cuentan en el Fuero Laboral no funciona desde hace al menos una semana.

En diálogo con 0223, el secretario general del gremio, Alberto Agote, reconoció este inconveniente con el que se topan los trabajadores del sector y las personas que se acercan todos los días al edificio de Garay al 1700. "Es el único ascensor que hay y no funciona. El perjuicio es que las personas que vienen de afuera si tienen alguna limitación no pueden acceder a los pisos superiores", recalcó.

En este sentido, el dirigente judicial apuntó contra la Corte Suprema por la falta de inversión, uno de los puntos que figura en la lista de reclamos que elevan ante las autoridades de la Provincia de Buenos Aires. "El Gobierno no garantiza el acceso a la Justicia. Y a los trabajadores les complica la vida. Hace una semana que está sin funcionar. Esto es cíclico, es producto de la falta de inversión. La Corte no quiere invertir en los recursos que correspondería para dar una solución a fondo", exclamó.

Otra vez sopa....

El ascensor del edificio sede del fuero Laboral, nuevamente fuera de servicio.

Desde el día de ayer, el único elevador del inmueble sito en Garay 1768 se encuentra fuera de servicio, con el perjuicio que esto ocasiona para trabajadorxs y demás personas pic.twitter.com/igGt1ETLVM — AJB-Mar del Plata (@AJBMdp) October 10, 2019

La crisis de infraestructura que afecta a los edificios del Poder Judicial quedó en evidencia en julio pasado cuando uno de los ascensores de Tribunales se desplomó con siete personas en su interior. Desde entonces, el reclamo por la falta de mantenimiento se hizo cada vez más constante.

Por otra parte, Agote explicó que la situación que perciben los trabajadores judiciales "es similar a la que padecemos hace casi dos años". "Durante 2018 no hubo acuerdo salarial y perdimos un 15,6% del poder adquisitivo. En lo que va del 2019 tampoco acordamos, el Gobierno provincial se niega a firmar un acuerdo de cláusula gatillo. Queremos un mecanismo de actualización para no seguir perdiendo y recuperar lo del 2018", enfatizó el dirigente.

De cara a las elecciones generales del próximo 27 de octubre, Agote reparó en que "el proceso eleccionario no puede dejar de lado las necesidades que se padecen. No se puede postergar todo hasta el 10 de diciembre hasta que llegue el próximo Gobierno, nosotros tenemos necesidades concretas. Hay compañeros que están por debajo de la línea de la pobreza. No queremos darle tregua al Gobierno", insistió.

De repetirse los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, sucedería a María Eugenia Vidal. En esta línea, Agote dejó en claro que hasta el momento no hubo ninguna reunión con allegados del ex ministro de Economía para intentar arribar a un principio de acuerdo en caso de que sea electo, a pesar de las diferencias con la mandataria bonaerense.