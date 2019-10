Peñarol ganó de atrás para adelante y se metió en las semis

Otra vez con una defensa impecable, el "milrayitas" pisó fuerte en los cuartos de final del cuadrangular que organiza y se aseguró la clasificación cuando resta una fecha.

Todo bien hizo Peñarol desde el salto inicial, secó a las visitantes, les permitió 4 puntos en el primer cuarto, 6 en el segundo y en 20' tenía el partido liquidado. Después se encargó de mantener la diferencia, de rotar jugadoras y terminó superando a Gregorio Álvarez por 66 a 41, para sacar boleto anticipado a la semifinal del Torneo Federal Femenino. La final del cuadrangular será el sábado a las 12 contra Los Indios de Moreno, que también ganaron en sus dos presentaciones.



El comienzo del partido fue favorable a Peñarol. Un doble de Tamara Dell Olio y cinco puntos de Valeria de Cabo fueron determinantes para que el equipo de Belén Villafañe tuviera un arranque con parcial 7-0. La defensa intensiva del "Milrayitas" y el juego asociado llevaron a Peñarol a imponerse con autoridad. En 8 minutos de juego el parcial era 22-4. Gregorio Álvarez estuvo peleado con el aro y no pudo doblegar el buen planteo defensivo de Peñarol. El primer cuarto finalizó 27 a 4.

Belén Villafañe aprovechó la ventaja de su equipo y rotó su plantilla. Los ingresos de Sol Weiske y Camila Soria le dieron aire a Celeste Selent y a Valeria de Cabo. El conjunto de Neuquén pegó primero en el tanteador con un doble de Camila García. El resto del chico fueron impresiciones de ambos lados, hasta que nuevamente De Cabo se encargó de romper el molde con un triple en 45. Valeria contagió a Malena Silberman que metió un tiro calcado al de su compañera. Para el final del segundo período Belén Villafañe apostó al doble base: Laganá y Demársico le dieron el toque de vértigo necesario para que Peñarol finalizara ganando el primer tiempo por 46 a 10.

En el tercer período Gregorio Álvarez comenzó tomado la iniciativa. Rocío Berra y Camila García le dieron 8 puntos y descontaron la diferencia. Sin embargo un par de puntos de Iacobini condimentaron la levantada del equipo neuquino. En 5 minutos el partido estaba 50 a 19. La sociedad conformada entre Federica Laganá y Tamara Dell Olio fue la llave para que Peñarol se imponga en el tercer chico por 55 a 21.

En el último cuarto Peñarol se encargó de estirar y aprovechar su ventaja. La garra de Iacobini y la experiencia de de Cabo y Selent llevaron a Belén Villafañe a apostar por las más juveniles y cuidar a su quinteto titular para el partido final frente a Los Indios de Moreno. Farris, Demarsico, Barbosa y Concolino, acompañadas por Camila Soria. El cotejo entre Peñarol y Guillermo Álvarez finalizó 66 a 41 y el "Milrayitas" clasificó a las semifinales del Torneo Federal Femenino.

Síntesis

Peñarol (66): F. Laganá 5, V. De Cabo 19, C. Selent 14, M. Iacobini 8 y T. Dell Olio 8 (FI); C. Soria 0, S. Weiske 1, G. Demársico 4, M. Silberman 3, C. Barbosa 0, B. Concolino 0 y M. Farris 4. DT: B. Villafañe.

Gregorio Álvarez (41): C. Espinoza 0, R. Berra 20, M. Sepúlveda 2, P. Vivanco 0 y M. Mella 2 (FI); D. Aravena 0, C. Garcia 6, C. Gutiérrez 0, L. Mont 0, A. Guzmán 0, L. Alric 0, L. Briones 11. DT: A. Soto.

Parciales: 27-4; 46-10 y 55-21.

Árbitros: Mariano Bernardez y Leandro Bressan.

Estadio: Domingo Robles.