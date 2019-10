Quilmes lo perdió de punta a punta

El "tricolor" no le encontró la vuelta al partido y se entregó manso a una derrota clara frente a Del Progreso de General Roca por 84 a 65, en su segunda presentación en la Liga Argentina.

Mucho de lo que había quedado en el debe en el debut en el Polideportivo "Islas Malvinas", salió a la luz en este partido en Río Negro y Quilmes no pudo hacer pie, Del Progreso fue más claro, más efectivo, jugó mejor y se impuso por 84 a 65 en el segundo encuentro del equipo de Manuel Gelpi en la Liga Argentina.

La primera gira empezó de la peor manera para el "cervecero", que estuvo incómodo, que no encontró el juego que pretende, no pudo imponerse en defensa y no tuvo buenos números en ataque, lo que llevó inevitablemente a una derrota. Ya en el cuarto inicial, si bien se fue abajo sólo por 4 (20-16), se veía que estaba mejor plantado el dueño de casa. La diferencia se hizo aún más notoria en el segundo segmento, donde el local siguió lastimando con el goleo de Lambrisca y sus buenos porcentajes, mientras que Quilmes no tuvo los puntos esperado y llegó al vestuario con una importante luz de 13 puntos (45-32) para remontar.

El problema más grande, es que en ningún momento, la visita tuvo ese atisbo de reacción que lo metiera definitivamente en juego, nunca descontó demasiado la desventaja y los rionegrinos siempre mantuvieron una diferencia por encima de los ocho puntos. El tercer parcial lo igualaron en 17, lo que favoreció a Del Progreso que seguía con una distancia tranquilizadora. Y así lo hizo, porque superó la brecha de los 20 puntos y luego controló todo, no dio lugar a ninguna recuperación y le asestó el primer golpe de la temporada a un Quilmes que deberá entender que la Liga Argentina es pareja y no le permitirá noche como estas, sino se volverá con las manos vacías. El próximo jueves, será el turno de Centro Español de Plottier.

Síntesis

Del Progreso (General Roca) (84): F. Grenni 14, M. Lambrisca 15, G. Maranguello 13, E. Hunt 2 y M. Olocco 14 (FI). K. Hayes 7, C. Báez 3, R. Lavezzari 6, M. Mansilla 10 y D. Agnoli 0. DT: Daniel Jaule.

Quilmes (65): Álvaro Merlo 8, R. Pelorosso 16, Gregorio Eseverri 8 (x), Jeffrey Merchant 13 y Alejandro Reinick 4 (FI). D. Skidelsky 0, Juan Esteban De la Fuente 11, I.Catani 0, J.C.Germano 4 y Agustín Lecona 1. DT: Manuel Gelpi.

Parciales: 20-16, 45-32 y 62-49.

Árbitros: Pablo Leyton, José Luis Lugli y Matías Dell Aquila.

Estadio: Del Progreso.