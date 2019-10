Pacientes con diálisis: sin respuestas, crece la desesperación

Un grupos de pacientes se manifestó este jueves en la sede la Zona Sanitaria XVIII, donde funciona el programa Incluir Salud, pero no les dieron ninguna respuesta.

Una decena de personas se manifestó este jueves por la mañana en la sede de la Zona Sanitaria XVII para expresar su rechazo al corte del tratamiento de los pacientes con diálisis debido a la millonaria deuda que mantiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires con los centros de salud. Pese al reclamo, los días transitan y la solución no aparece por lo que la incertidumbre y la angustia crecen de manera exponencial.

Médicos y pacientes concurrieron al edificio de Avenida Independencia al 1200, donde funciona el programa federal Incluir Salud, para visibilizar la situación que afecta a 22 marplatenses. Sin embargo, nadie se acercó a recibirlos. "No nos dieron ninguna respuesta. Solo nos dijeron que desde el Ministerio de Salud les prohibieron hablar. No van a dar respuesta", aseguró Verónica Cuco, una de las damnificadas que lleva adelante el reclamo, en diálogo a 0223.

Asimismo, la paciente que padece insuficiencia renal desde hace siete años indicó que sumaron el apoyo de distintas organizaciones de izquierda para volver a manifestarse y expresar en conjunto el rechazo a la decisión de cortar el servicio a partir de la próxima semana.

"Sin diálisis no vivimos más de una semana, es un tratamiento de vida o muerte. No me quiero morir, quiero vivir. Que el Gobierno haga lo que tenga que hacer y dejen de jugar con nuestras vidas", había rogado el pasado miércoles en declaraciones a este medio.

Se estima que la deuda que reclama la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) asciende a 700 millones de pesos y pone en juego el tratamiento de cinco mil pacientes bonaerenses.