La Provincia no paga y los centros de salud dejan sin diálisis a 22 personas

La deuda de 700 millones de pesos pone en riesgo la vida de los pacientes que necesitan tratamiento inmediato. "No me quiero morir, quiero vivir", suplicó una de las damnificadas.

Una millonaria deuda que mantiene el programa federal de Incluir Salud (ex Profe) y la Secretaría de Salud de la Provincia de Buenos Aires con distintos centros de salud pone en riesgo la vida de miles de pacientes. Ante el alarmante panorama generado por la falta de pago, los establecimientos decidieron dejar de brindar el servicio a partir del próximo lunes 4 de noviembre.

"Nos avisaron por una carta que no están pagando la diálisis hace nueve meses. Los centros de salud resolvieron dejar a los pacientes en la calle a partir de la semana que viene", explicó Verónica Cuco, una de las damnificadas, en diálogo con 0223.

"Sin diálisis no vivimos más de una semana, es un tratamiento de vida o muerte", dimensionó Cuco al borde del llanto y apuntó contra el la gestión de María Eugenia Vidal. "El Gobierno está jugando con nuestras vidas. No me quiero morir, quiero vivir", suplicó la mujer, quien padece la falta de funcionamiento de sus riñones desde hace siete años.

Ante esta situación que alcanza a 22 personas, pacientes y médicos se manifestarán este jueves, a partir de las 11.30 de la mañana, en la Zona Sanitaria XVIII, ubicada en Independencia 1213. Asimismo, el reclamo se replicará en distintas ciudades del territorio bonaerense con una movilización hacia La Plata.

"A nosotros nos genera angustia. Que el Gobierno haga lo que tenga que hacer y dejen de jugar con nuestras vidas", insistió, a la vez que reconoció que hasta el momento no pudieron comunicarse con ningún funcionario del ámbito municipal ni provincial para llegar a un acuerdo.

La deuda que reclama la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) asciende a 700 millones de pesos y pone en juego el tratamiento de cinco mil pacientes bonaerenses.