Alvarado jugó mal, perdió y se hunde

El conjunto de Juan Pablo Pumpido volvió a mostrar la falta de juego de los encuentros anteriores y algunos errores defensivos. Uno de ellos, generó la falta en la puerta del área que Canto cambió por gol tras una floja respuesta de Degrá. Quedó último.

Alvarado sabía que había empatado Nueva Chicago, que una derrota lo mandaba al fondo de la tabla y salió a buscar el empate, con pocas ideas de mitad de cancha en adelante, sumando poca gente de vocación ofensiva, dependiendo de alguna jugada individual y sin generar casi nada. Encima, una falta en la puerta del área encontró una débil respuesta de Degrá y Ferro Carril Oeste se quedó con el triunfo por 1 a 0 que lo sacó del último lugar y mandó al "torito" a ese lugar. Aún con la desventaja, los de Pumpido no tuvieron con qué generar alguna situación de peligro y se entregaron mansamente a la derrota.

El partido iba directo al 0 a 0 y a la visita no le caía tan mal. Pero como tantas veces le pasa, quedó descompensado, Ponce cometió una falta casi sobre la línea del área, Canto se hizo cargo, Degrá no vio por la barrera y se pasó de largo, la pelota fue al fondo del arco y se terminó la historia. Porque si hasta ahí no había tenido ideas, qué podía cambiar en los minutos finales. Nada cambió y el dueño de casa festejó casi como un campeonato el triunfo que lo sacó del fondo de la tabla.

El primer tiempo fue decididamente malo y Alvarado no pateó un solo tiro al arco. Tampoco hizo mucho más el equipo de Jorge Cordon, pero manejó la pelota y generó alguna ocasión de gol: un cabezazo de Olivarez que se fue cerca y un zurdazo de Nahuel Maidana que rozó el travesaño, fue lo mejor de un "verdolaga" que mereció un poquito más.

La cosa no cambió demasiado en la etapa inicial, pero al menos logró ver de cerca a Bailo. Con una buena acción individual de Gonzalo Lucero que se sacó tres defensores de encima y fue trabado cuando se aprestaba a sacar el latigazo de derecho y con un remate lejano de Pablo Ledesma que se fue apenas arriba del travesaño. Eso y nada más. El local volvió a tomar el control y, aunque sin peligro, se fue contra el arco de de Degrá. Hasta que llegó ese falta, ese tiro libre y el gol que definió el partido, sacó a Ferro y hundió a Alvarado, que el domingo saldrá al Minella último en la tabla de posiciones para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, uno de los protagonistas de la Zona A de la Primera Nacional.

Síntesis

Ferro Carril Oeste (1): Andrés Bailo; Hernán Grana, Sebastián Olivarez, Gustavo Canto y Lucas Ferrari; Nahuel Maidana, Fernando Miranda, Lautaro Torres y Tomás Asprea; Rubén Tarasco y Cristian Bordacahar. DT: Jorge Cordon.

Cambios: ST 26' Renzo Tesuri por Torres, 40' Federico Murillo por Bordacahar

Alvarado (0): Matías Degrá; Santiago Zurbriggen, Gabriel Fernández, Jorge Zules Caicedo y Fernando Ponce; Maximiliano González; Gaspar Gentile, Pablo Ledesma, Leandro Teijo y Gonzalo Lucero; Germán Rivero. DT: Juan Pablo Pumpido.

Cambios: ST 19' Lucas Algozino por Gentile, 28' Walter Bracamonte por Lucero y 35' Patricio Vidal por Teijo.

Goles: ST 30' Canto (FCO).

Árbitro: Ramiro López.

Estadio: "Arq. Ricardo Etcheverri".