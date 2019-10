Salvo Cadetes, empujaron los de abajo

Quilmes, Urquiza y Boca dieron la nota y, viniendo de la Reválida, dejaron en el camino a equipos de la Zona Campeonato y se metieron en octavos de final. El de la calle San Juan sufrió con Libertad y festejó en los penales.

Si alguien pensaba que los equipos que estaban en la Zona Campeonato, por esa condición y ser locales, tenían ventaja en los cruces de 16avos de final, se equivocó y mucho. De los cuatro partidos que se disputaron este miércoles, en tres la victoria quedó en manos de los que llegaron de la Reválida y el único que pudo hacer valer su lugar fue Cadetes, que no la pasó bien con Libertad, empató 1 a 1 y terminó celebrando en los penales de la mano de Santiago Tornato. Por la misma vía, pasó Quilmes, mientras que Boca y Urquiza hicieron su parte en los 90'.

Con estos resultados, quedó conformado el cuadro de octavos de final que se disputarán el próximo lunes 14 en ocho canchas de la ciudad. El motivo del día es que el sábado es feriado y significa más caro para los clubes, porque sale doble la hora de trabajo de policías, árbitros y empleados de Utedyc. Entonces, aprovechando que el lunes es día no laborable, la Liga Marplatense tomó esta determinación, aunque perjudica a muchos futbolistas que de todas maneras tienen que trabajar y deberán pedir permisos para poder a jugar un encuentro tan decisivo.

Resultados - 16avos de final

Cadetes 1 (Beitía) - Libertad 1 (Tello). En la definición por penales, se impuso el equipo de Acuña 5 a 4.

Al Ver Verás 0 - Boca Juniors 2 (Agustín Costa x2)

Deportivo Norte 1 (Ceratto) - Quilmes 1 (Melga) Desde los doce pasos festejó el "cervecero" 4 a 3.

Los Patos 0 - General Urquiza 3 (Zamora, Ponce y Carrasco)

Cuadro - Octavos de Final

Talleres vs. Quilmes

Once Unidos vs. Boca

Alvarado vs. River

Independiente vs. Cadetes

San Lorenzo vs. Urquiza

En cuartos esperan Kimberley, Nación y Círculo