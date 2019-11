Con sufrimiento, Quilmes sostuvo el invicto como local

En un partido de muy bajo goleo, la defensa y una participación clave de Maxi Maciel en el tramo final, le dio el triunfo al "tricolor" por 63 a 59 para quedar con un récord de 3-3 en la Conferencia Sur.

Con un muy buen trabajo defensivo, Quilmes sacó otro encuentro adelante en el Polideportivo Islas Malvinas y le ganó a Villa Mitre de Bahía Blanca por 63 a 59, en su sexta presentación en la Liga Argentina. Más allá de haber logrado el objetivo de la victoria y continuar invicto en casa, el "cervecero" tiene mucho para mejorar, sobre todo por la falta de claridad en ataque.

En el arranque le costó muchísimo al dueño de casa, que no encontraba el gol y se mantuvo una distancia corta gracias al trabajo en su propio aro. El conjunto de Manuel Gelpi se encaprichó con el tiro externo y no le dio resultado. El 1 de 6 en el primer parcial lo demostró claramente, pero no conforme con eso tiró 0 de 8 en el segundo chico para ratificar que iba por el camino equivocado. Del otro lado, aunque no tenían precisión en el juego y perdieron muchas pelotas, fueron encontrando mejor los caminos para anotar y se adueñaron de las tablas para irse al descanso largo con la visita arriba por 9: 21-30. El "tricolor" convirtió 12 puntos en un chico y 9 en el restante, números pocos importantes ante el deseo de ganar.

Los retos de Gelpi se hicieron sentir en el vestuario y salió con otra cara. Mantuvo la intensidad defensiva, controló las principales vías rivales y a eso le sumó gol. La insistencia del perímetro dio sus frutos con cuatro triples en el parcial, logró correr la cancha a partir de buenos recuperos y dio vuelta el resultado para llegar al último descanso arriba por la mínima (44-43). Ese envión continuó hasta promediando el cuarto final, cuando otra vez se secó en ataque, con poco Villa Mitre revirtió la historia y llegaron a un cierre parejo. En ese instante, la pelota fue al más experimentado: Maxi Maciel. El capitán se hizo cargo de las bolas calientes y no falló, Pelorosso le devolvió la delantera a 31" de la chicharra y, de contra ataque, terminó sellando un triunfo tan sufrido como festejado.

Síntesis

Quilmes (63): Raúl Pelorosso 14, Juan Esteban De la Fuente 8, Gregorio Eseverri 7, Jeffrey Merchant 8 y Alejandro Reinick 8 (FI); Álvaro Merlo 9, Agustín Lecona 2 y Maximiliano Maciel 7. DT: Manuel Gelpi.

Villa Mitre (Bahía Blanca) (59): J. Gutiérrez 24, F. Harina Martini 15, F. Amigo 3, R. Heinrich 8 y F. Pennacchiotti 9 (FI); T. Scarpaci 0, K. Zambrano 0 y F. Escobar 0. DT: Lisandro De Tomasi.

Parciales: 12-17, 21-30 y 44-43.

Árbitros: Julio Dinamarca, Raúl Sánchez y Matías Dell Aquila.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas.