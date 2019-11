Peñarol se vuelve con las manos vacías de su primera gira

El conjunto "Milrayitas" cayó 69 a 60 con Estudiantes de Concordia, en su segunda caída.

Peñarol volvió a perder como visitante. Luego de la caída con Comunicaciones, sufrió un traspié en Concordia frente a Estudiantes por 69-60. El equipo de Piccato no jugó bien pero reaccionó en el final aunque se quedó sin tiempo. El próximo partido será en el Polideportivo Islas Malvinas, el jueves, contra Argentino de Junín.

A pesar de un flojo inicio desde larga distancia, el equipo marplatense defendió muy bien y pudo disimular esa falencia. Fue un arranque de bajo nivel, en el que los "Milrayitas", cuando encontraron los aciertos lejanos de Valinotti y Jackson, sacaron 7 puntos de renta llegando a la mitad del primer cuarto (11-4).

Después apareció Thomas dañando adentro y los visitantes disfrutaron de un muy buen momento, para escaparse por 8 a falta de dos minutos (18-10). Un triple de Rodríguez arrimó al local, que se fue abajo 18-13 al sonar la chicharra.

Un nuevo triple de Rodríguez puso a Estudiantes a un doble en el amanecer del segundo segmento (18-16). También apareció Ascanio desde lejos, para comandar un 6-0 de arranque y un 9-0 desde que Peñarol ganaba 18-10. En menos de dos minutos, el "Verde" pasó a ganar. Un triple de Tabárez le dio la delantera a los visitantes, pero el elenco de Japez continuó con su dominio y le sacó 7 (28-21) a falta de cuatro minutos. El parcial fue de 15-3. En el cierre pudo reaccionar Peñarol para irse abajo por tres unidades (31-28).

El equipo marplatense no jugó un buen tercer cuarto y el rival se le fue escapando. Los "Milrayitas" estuvieron torcidos adelante e inconsistentes atrás, por eso Estudiantes llegó a sacar 14 de renta (49-35). En la recta final, a pesar de recibir 24 puntos, Peñarol anotó 17 y limó la distancia máxima hasta ponerse a 10 (55-45).

En el último Peñarol no logró reaccionar, anotó dos puntos en cuatro minutos y el dominio del rival se acentuó (63-47). El "Milrayitas" no pudo ajustar su mala perfomance y entonces nunca puso en riesgo la victoria local. En un pasaje logró descontar poniéndose a nueve (67-58), pero no le alcanzó el tiempo para intentar la recuperación y dar vuelta el resultado.

Síntesis:

Estudiantes de Concordia (69): Enzo Cafferatta 5, Joaquín Rodríguez 17, José Ascanio 11, Xavier Carreras 2 y Gonzalo Torres 15 (FI). Federico Grun 7, Adriano Junior 4 y Juan Ignacio Laterza 8. Entrenador: Eduardo Japez.

Peñarol (60): Joaquín Valinotti 5, Joshua Jackson 16, Santiago Vaulet 13, Patricio Tabárez 8 y Devin Thomas 10 (FI). Matthew Shaw 6, Tomás Monacchi 0, Gabriel Belardo 0 y Lucas Gorosterrazú 2. Entrenador: Gabriel Piccato.

Parciales: 13-18; 31-28 y 55-45.

Árbitros: Pablo Estévez, Alejandro Ramallo y Alejandro Zanabone.

Estadio: Gigante Verde.