“El ladrón de la tobillera” y su socio condenados por robar un supermercado

En diciembre del año pasado asaltaron un supermercado en Luro y Alió. Vicente Lezcano y Guillermo Cisneros fueron atrapados un mes después del hecho.

El delincuente que asaltó un supermercado en diciembre del año pasado tras violar un arresto domiciliario monitoreado con tobillera electrónica y su cómplice detenido mientras se ocultaba en un terreno baldío un mes más tarde, fueron condenados a cinco años y medio de prisión tras la validación de un juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal 3. Si bien a Vicente Paul Lezcano y a Guillermo Adrián Cisneros se los halló coautores del mismo delito, al primero de ellos se lo declaró reincidente por segunda vez y se le dictó una pena única de nueve años y medio de prisión.

El hecho juzgado ocurrió la tarde del sábado 29 de diciembre de 2018 cuando Lezcano y Cisneros ingresaron a la sucursal del mercado Día % ubicado en la esquina de las avenidas Luro y Alió armados con un cuchillo y un arma de fuego. Mientras el primero amenazaba a un cliente, el otro le exigió la entrega del dinero al cajero para escapar con aproximadamente 17 mil pesos.

La responsabilidad criminal de los sujetos como coautores penalmente responsables del robo surgió a partir del reconocimiento que se hizo con las imágenes de las cámaras ubicadas en el interior del local. Un dato no menor fue la secuencia en la que se lo observa a Lezcano con una sola media que cubría la tobillera que monitoreaba su arresto domiciliario.

El imputado vivía a pocas cuadras del lugar del robo y al momento del allanamiento en su vivienda hallaron la misma vestimenta que se observó en la filmación y parte de los plásticos de la caja registradora del local.

Al reconocimiento que también se hizo a través de las filmaciones y las declaraciones de testigos, la participación de Cisneros incorporó otro dato de importancia para los investigadores que descubrieron varias fotografías que éste compartió en Facebook junto al otro detenido cuarenta y ocho horas después del robo.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el Juez Fabián Riquert dio por valido el acuerdo presentado por la fiscalía y las defensas, descartó eximentes de la responsabilidad penal y valor como atenuantes los buenos conceptos presuntos –ante la falta del informe respectivo- y los problemas de adicción.

En cuanto a los agravantes consideró que en el lugar se encontraban personas ajenas al comercio, lo que demostró su indiferencia respecto a la integridad física de los ocasionales clientes. Con relación a Lezcano también tuvo en cuenta que el hecho lo cometió mientras estaba gozando de un beneficio en otro proceso. “El planteo debe prosperar ya que no sólo no ha servido la advertencia de una causa anterior sino que ese plus de confianza que tuvo el juzgador en otorgarle un beneficio, lejos de aprovecharlo ha recaído nuevamente en el delito”, sostuvo.

El hecho traído a juicio fue calificado como robo agravado por el uso de arma y el magistrado halló a ambos sujetos coautores penalmente responsables y los condenó a cinco años y medio de prisión.

En el caso de Lezcano se lo declaró reincidente por segunda vez y se le impuso una pena única de nueve años y seis meses de prisión, por lo que con carácter provisorio y en virtud de los días que lleva detenido, el vencimiento de la pena única operará el 31 de marzo de 2025.