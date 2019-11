Quilmes termina otra gira en Río Negro

Desde las 21.30, el "tricolor" visita al líder Deportivo Viedma por una nueva jornada de la Liga Argentina. Manuel Gelpi probará a Reinick.

Tras la derrota ante Atenas de Carmen de Patagones, que significó el fin de la racha de cinco victorias consecutivas, Quilmes cerrará la segunda gira de la temporada enfrentando a Deportivo Viedma de Río Negro, el puntero de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. El cotejo comenzará a las 21.30.

No la tendrá fácil el "cervecero" pero, así como el martes no iba a ser fácil más allá de que enfrentaba a un rival que llegaba sin triunfos como local, y lo perdió, esta noche no va de punto ni mucho menos ante el líder, que ganó ocho partidos y sufrió una sola caída. Justamente, esa se dio en el Polideportivo "Islas Malvinas", cuando los de Manuel Gelpi se impusieron por 78 a 76.

Una de las falencias frente a Atenas fue la falta de intensidad defensiva, y por eso para el entrenador es indispensable contar con Alejandro Reinick, el abanderado en la materia y hombre fuerte en la pintura tanto en ataque como en su propio aro. La molestia en el muslo del pivote todavia perdura, pero será probado para ver si puede ser parte de la rotación.

Probables quintetos

Deportivo Viedma (Río Negro): Marcelo Martínez, Andrés Mariani, Ayan Núñez de Carvalho, Lucas González y Kenneth Jones. DT: Guillermo Bogliacino.

Quilmes: Alvaro Merlo, Raúl Pelorosso, Gregorio Eseverri, Jeffrey Merchant y Juan Cruz Germano. DT: Manuel Gelpi.

Árbitros: Oscar Britez, Marjorie Stuardo y Ezequiel Macías.

Estadio: Deportivo Viedma.

Hora: 21.30.