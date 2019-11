Evo Morales denunció un golpe de estado luego del últimatum opositor

El presidente del Comité Cívico de Santa Curz, Luis Fernando Camacho, le dio 48 horas a Morales para que deje el gobierno.

El presidente Evo Morales hizo un llamado el domingo a la oposición que alienta movilizaciones en rechazo a los resultados de las elecciones del 20 de octubre, a no generar enfrentamiento entre bolivianos.

"Hago un llamado a defender la patria, hago un llamado a la oposición, no nos enfrentemos entre bolivianos, le pido a algunos grupos en Santa Cruz no vayan a pegar a nuestras mamás, mi madre era de pollera, ven una carita del altiplano y lo agreden, eso no los va a llevar a ningún camino", informó la Agencia Boliviana de Noticias (ABI).

Desde la semana pasada grupos de choque de oposición al Gobierno de Morales organizados por el Comité Cívico de Santa Cruz organizaron movilizaciones violentas e incluso, el presidente de comité cruceño Luis Fernando Camacho, le dio un ultimatum de 48 horas a Morales para que deje el poder y cuyo plazo "vence" hoy a las 19.

Entretanto, el jueves último en la noche, grupos de universitarios que asistieron al cabildo convocado por cívicos en La Paz, tras concluir ese acto, atacaron con palos y piedras, algunos incluso con máscaras antidisturbios, a efectivos policiales que resguardaban la Casa Grande del Pueblo.

Ahora hablamos con Julio Peñaloza, periodista de Bolivia, sobre la auditoria de la OEA y expertos internacionales: "Se han ido agudizando los conflictos y se está formando la narrativa del fraude"

Ante esos hechos que son generados por grupos que rechazan la victoria de Morales en primera vuelta de los comicios con 47,08% de los votos, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural convocó al sector femenino a movilizarse, en los próximos días, "contra el odio, el racismo y por la pacificación del país".



Por su parte, Evo Morales aseguró que "la oposición intenta buscar más muertos y echarle la culpa al Gobierno" y la calificó de "otra operación" de la derecha. "Estamos enfrentados los privatizadores con los nacionalizadores, los conciliadores con los discriminadores, lo que provoca la incitación al odio y racismo", agregó.

Asimismo, reiteró a los sectores movilizados a hacer una pausa en sus movilizaciones y esperar los resultados de la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) a pedido del Gobierno boliviano, a los comicios generales.

El periodista, Julio Peñaloza, sostuvo en el programa Resumen del Sur que se emite por 0223 Radio que "la oposición de Mesa y Camacho apunta al conflicto social. Nos encontramos en un momento de tregau, pero todo indica que van a volver los conflictos entre masistas y mesistas.