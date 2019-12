Roban un almacén dos veces en 10 días

El comercio está ubicado en la esquina de Italia y Moreno. En ambas oportunidades los delincuentes ingresaron en horas de la madrugada.

Un almacén ubicado en la esquina de Italia y Moreno fue blanco de dos robos en solo 10 días y el propietario del comercio asegura que no se trata de un hecho aislado en el barrio Don Bosco.

“Ayer domingo a la mañana me encontré con que me habían arrancado las dos puertas de blindex del local y me robaron sacaron dinero”, contó este lunes Martín, comerciante del almacén “Su esquina”.

En diálogo con 0223 el hombre advirtió que la semana pasada también le habían robado y los delincuentes habían actuado de la misma manera. En esa oportunidad, los asaltantes se llevaron una máquina de cortar fiambre, balanzas y cigarrillos.

Según dijo, la ola de inseguridad comenzó “hace unos dos meses atrás” y hoy “no queda un solo negocio de la zona que no haya sido robado”. “La semana pasada, incluso, desvalijaron la carnicería de la vuelta después de romper la puerta de blindex”, mencionó.

Para Martín, el barrio es “zona liberada” por la policía ya que, sostuvo, pese a los numerosos reclamos por mayor presencia policial, las autoridades no se hacen eco de los pedidos.