Alvarado quiere ponerle el broche a un 2019 soñado

En el año del ascenso a la Primera Nacional, el "torito" cierra la primera rueda de la máxima categoría del ascenso con la posibilidad firme de clasificar a la Copa Argentina. Desde las 21.30, visita a San Martín de San Juan.

Juan Pablo Pumpido estaba pendiendo de un hilo, se jugaba todo ante Estudiantes de Río Cuarto, ganó ese partido e hizo un click. Alvarado se recibió de equipo de Primera Nacional y hoy es un animador de la competencia, firme, consolidado, sólido en el fondo y contundente arriba. Tan es así, que pasó del último lugar a pelear por ingresar a la Copa Argentina 2020 y este lunes a las 21.30, cuando enfrente a San Martín de San Juan, sabe que un triunfo le dará el pasaje y que un empate le pondrá un pie y medio en la competencia nacional. Es el punto final de un año que quedará para siempre en la historia del club.

Cuando un equipo anda bien colectivamente, lo que menos importan son los nombres, las posibles bajas y las variantes que el entrenador esté obligado a hacer. Seguramente, Pumpido hoy sufriría si no cuenta con el goleador Germán Rivero, pero el resto se va acomodando y todos los que entraron en las últimas jornadas aprovecharon sus oportunidades. El otro que parece irreemplazable, es Maximiliano González, el volante central que no brilla pero es una garantía en la mitad de la cancha, la brújula del "torito" y que no podrá estar en San Juan por haber llegado a las 5 amarillas. Con otras características, Leandro Teijo, titular en el arranque del torneo, tendrá que tomar la batuta en el centro del campo.

El resto del equipo, como es lógico, no sufriríá modificaciones, más allá de que Santiago Giordana cumplió la fecha de suspensión y podrá regresar. Sin embargo, el exBelgrano ya tiene dos rojas en la temporada y deberá esperar su chance en el banco, porque Nicolás Rinaldi cumplió en la victoria frente a Estudiantes y seguirá siendo el acompañante de Rivero en el ataque. Otro que sigue esperando su oportunidad es Santiago Zurbriggen, el capitán que perdió el lugar por una lesión y a la vuelta quedó relegado por el buen presente de Lucas Fernández. La duda pasa por saber si Diego Becker, con una molestia, estará de entrada. Si no, será el turno de Cristian Canuhé.

Por el lado del local, San Martín tiene cuatro puntos más que Alvarado y tuvo un cambio de entrenador. Un mal arranque terminó con el paso de Rubén Forestello por el verdinegro y la llegada de Alfredo Grelak le dio tranquilidad y buenos resultados, escaló en las posiciones, se hizo fuerte de local, aseguró su ingreso a la Copa Argentina y como pasa habitualmente cuando le toca estar en esta categoría, será uno de los candidatos a pelear por el ascenso.

Probables formaciones

San Martín (San Juan): Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Francisco Mattia, Facundo Monteseirin e Ian Escobar; Luis Jerez Silva y Marcos Fernández; Gonzalo Ramírez, Martín Bravo y Matías Giménez; Humberto Osorio. DT: Alfredo Grelak.

Alvarado: Emanuel Bilbao; Lucas Fernández, Gabriel Fernández, Jorge Zules Caicedo y Fernando Ponce; Lucas Algozino, Leandro Teijo, Pablo Ledesma y Becker o Canuhé; Nicolás Rinaldi y Germán Rivero. DT: Juan Pablo Pumpido.

Árbitro: Yamil Possi.

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.

Hora: 21.30

Copa Argentina

Si gana CLASIFICA

Si empata CLASIFICA si Independiente Rivadavia no gana por 6 ni Guillermo Brown por 7.

Si pierde por un gol CLASIFICA si no ganan los mendocinos y los de Madryn

Si pierde por dos más goles NO CLASIFICA