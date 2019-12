Para los Farmacéuticos, la baja en el precio de los medicamentos "es un guiño al Gobierno"

Desde el Colegio anunciaron que la medida "es bienvenida" y que el acuerdo se está cumpliendo casi en su totalidad.

El acuerdo que firmaron el Gobierno de la Nación con los representantes de la industria farmacéutica por la baja de un 8% en el precio de los medicamentos mereció el reconocimiento por parte del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata, que calificó la medida como un "guiño" para la nueva gestión.

Mario Della Maggiora, presidente del Colegio ubicado en la esquina de Mitre y Quintana, remarcó la rebaja teniendo en cuenta el aumento del 20% que se estableció en agosto pasado, en los últimos meses de Mauricio Macri como presidente. "En el transcurso del año sufrieron un incremento del 78%. Obvio que es un guiño para el Gobierno", evaluó en declaraciones a 0223 Radio.

En este sentido, el titular del Colegio local informó que "el acuerdo se está cumpliendo", especialmente en los medicamentos de mayor uso y los que bajaron un 8%, "pero no en su totalidad porque no todas las cámaras firmaron el acuerdo". "Esta baja es bienvenida como todas aquellas medidas que se tomen para facilitarle a la gente el acceso al medicamento que hoy es extremadamente caro", sostuvo.

"No hay ningún mecanismo que regule el precio del medicamento, como tampoco el precio lo rige el mercado. El medicamento no lo elegís, no es una elección. Es un bien social", consideró.

La semana pasada el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, había anunciado una baja y un congelamiento por 60 días en el costo de los fármacos para enfermedades crónicas y también para aquellos recetados en general para la venta al público, pacientes particulares y obras sociales.