Qué puede pasar con los precios de los combustibles en este 2020

Desde la Cámara de Expendedores de Mar del Plata reconocieron que deberían producirse aumentos en los primeros meses del año aunque condicionaron su avance a la "lógica política".

El paso de 2019 se sintió con inestabilidad en los precios de los combustibles en el país: a lo largo del año, y con un congelamiento de por medio que impuso por Mauricio Macri pero que no terminó de cumplirse, sufrieron diez aumentos que acumularon un alza aproximada del 43 por ciento.

Frente a este escenario, desde la Cámara de Expendedores de Mar del Plata compartieron su mirada sobre las proyecciones que se trazan para 2020: sus representantes aseguran que deberían producirse algunos ajuste con el correr de los primeros meses aunque condicionaron su avance a la "lógica política" que determine el Gobierno de Alberto Fernández.

"Si tenemos en cuenta la lógica económica, los combustibles van a tener que ir subiendo pero desde la política quizás se les intente poner un freno por una cuestión de prudencia y se demoren algunos de las actualizaciones que deberían aplicarse", analizó Patricio Delfino, integrante de la entidad, en declaraciones a 0223.

El representante de la cámara local recordó que en 2019 no se realizaron los ajustes previstos en los impuestos internos que afectan la comercialización de los combustibles por lo que estimó que en este 2020 deberían llevarse adelante aunque aclaró que se trata de un "componente menor" para el cálculo de los precios. "Estaríamos hablando de un aumento de entre el 1 o el 1,5 por ciento", precisó.

Delfino estimó que en los primeros meses del nuevo año el producto debería sufrir algunos aumentos hasta alcanzar un "equilibrio" con el atraso que se acusa en el precio del surtidor. "Las subas podrían ser en escalas de un promedio de un 5 por ciento hasta que se puedan equiparar las cosas", señaló.

Además, con la certeza oficial de que no volverán a aplicarse medidas de congelamiento en el mercado del sector, el integrante de la Cámara de Expendedores descartó que haya "algún tipo de desabastecimiento" a futuro". "Una vez que se alcance un cierto nivel de equilibrio, el dólar esté quieto y no haya grandes movimientos en el mercado internacional, es de esperar que en el mercado interno el producto esté muy ofrecido y no haya faltantes", aseguró.