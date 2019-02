Domingo Robles, contra el decreto de Macri: "Pasás a ser un negocio, no sos más un club"

El mundo deportivo nacional, en su mayoría -aunque no con tantos reclamos públicos como debería suceder- alzó su voz en contra del sorpresivo Decreto de Necesidad y Urgencia que el presidente de la Nación Mauricio Macri firmó para reducir a la Secretaría de Deportes en "Agencia Mixta". No sólo un rango menor en el organigrama nacional, sino que contiene controversiales artículos donde el Estado dispone inmobiliariamente de instalaciones para vender al mercado, siendo el más fuerte el Cenard (Centro de Alto Rendimiento Deportivo), histórica cuna de deportistas amateurs consagrados.

En tal sentido, el presidente de Peñarol Domingo Robles se mostró totalmente en contra de este DNU, en diálogo con 0223: “Pasás a ser un negocio, no sos más un club. Si no te conviene más, lo volteás (sic) y punto. En cambio, a un club no lo podes ´voltear´. Una cosa es ser dirigente deportivo y otra muy distinta es ser empresario. Al dirigente deportivo una buena gestión, lo prestigia. Habría que estudiar bien este decreto pero parece ser que se presta para muchas cosas, podría enumerar montones", sostuvo.

Una de las fuertes versiones es que detrás de este DNU, llega la intención sabida de Macri de convertir a los clubes (Sociedades Civiles sin fines de lucro) en Sociedades Anónimas. Casualmente, los clubes mas grandes del mundo que son el Real Madrid y el Barcelona, no lo son.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-30-16-5-0-con-un-nuevo-decreto-macri-le-asesta-otro-golpe-al-deporte-argentino

"Hay una hipocresía muy grande… en el Boca de Macri, si bien no lo hizo Sociedad Anónima, creó una de forma encubierta que era ´fondos de inversores´ donde algunos tipos ponían plata en los pies de los jugadores. Esto es lo mismo. Si mañana nosotros somos una Sociedad Anónima y me dan 10 ´palos´ para que Peñarol se llame ´Peña Fernandito´, ¿qué pasa con la idiosincrasia del club y del hincha? prefiero irme a la ´B´, sin dudas. Es muy difícil… por lo menos nosotros, no tenemos esa cultura", agregó Robles con su estilo verborrágico.

El titular de Peñarol desde hace 17 años también se refirió a la intención de que en los clubes haya dos reelecciones, y no una como hasta ahora: "lo ideal seria que hubiese mandatos breves, claro. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces sucede que los clubes con buena gestión, no tienen continuidad en dirigentes. No es fácil conseguir gente comprometida para trabajar. Una vez que tenés un dirigente, te lo sacan. ¿Y el club qué hace? Repito, es muy difícil…", manifestó. Y agregó: "Hay que analizar cada caso concreto. Una cosa es boca o river y otra, es Peñarol. En los clubes de barrio no siempre está el que quiere sino el que puede. Vos no podes unificar a todos por igual. Es una locura.”