Alvarado, para sumar en una cancha reducida en el sur de la provincia

Alvarado jugará este domingo su primer partido como visitante en la Zona "A" del octogonal del Torneo Federal "A" de fútbol. Desde las 17, enfrentará al exigente Sansinena de General Cerri, en la localidad ubicada a 15 kilómetros de Bahía Blanca.

El conjunto marplatense viene de un gran debut en esta segunda fase del certamen, donde se impuso 3-1 a Camioneros de Luján. Esta instancia clasificará a los dos mejores equipos de cada zona, y al mejor tercero, al pentagonal que definirá el primer ascenso a la B Nacional. El de hoy, será el segundo paso de siete para el "Torito".

El entrenador Mauricio Giganti había expresado a 0223 que mantendría el esquema táctico debido a no poder practicar el viernes por la lluvia. Y deberá realizar un cambio obligado, ante la ausencia del lateral izquierdo Fernando Ponce, por un corte en su lengua producido en el último compromiso. Fernando Márquez, que no estuvo citado ante Camioneros, ingresa en la lista y es una posibilidad que sea su reemplazante. Pero el DT realizará al menos una modificación más en el mediocampo. Como es habitual, no confirmó el equipo.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-6-12-2-0-giganti-trabajamos-la-eficacia-y-la-encontramos

El plantel de Alvarado almorzó en su predio, este sábado, y emprendió viaje a Bahía Blanca. Fueron citados los arqueros Matías Degrá y Matías Quinteros; los defensores Diego Herner, Martín Quiles, Emanuel Urquiza, Germán Mendoza, Fernando Márquez; los mediocampistas Roberto Bochi, Cristian Canuhé, Matías Caro, Darío Stefanato, Gonzalo Lucero y Rodrigo Depetris; y los delanteros Gaspar Gentile, Brian Visser, Emiliano López y Omar Zalazar,

Sansinena lleva seis partidos invicto. Terminó en el tercer puesto en la primera fase, con 25 puntos, a siete del líder Alvarado. Y en el actual octogonal, empató 0-0 ante Villa Mitre como visitante el fin de semana último. El entrenador Daniel Prat mantendría a los mismos once jugadores.

Ambos equipos se enfrentaron en dos oportunidades en esta temporada: el 14 de octubre, por la octava fecha, Alvarado se impuso 1 a 0 con gol de Tomás Mantia; y el pasado 3 de diciembre, Sansinena

triunfó 2 a 1 con goles de Jara y Nasta (había empatado Rodrigo Depetris).

Posibles equipos

Sansinena (General Cerri): Franco Agüero; Axel Lischeske, José Villegas, Maximiliano Tormann, Nicolás Palacio; Gonzalo Barez, Bruno Pezzella, Emanuel Tamalet, Juan Pablo Schefer; Juan Manuel Abaca y Bruno Nasta. DT: Daniel Prat.

Alvarado: Matías Degrá; Emanuel Urquiza, Martín Quiles o Germán Mendoza, Diego Herner y Fernando Márquez; Matías Caro y Roberto Bochi; Gaspar Gentile, Rodrigo Depetris y Gonzalo Lucero; Omar Zalazar. DT: Mauricio Giganti.

Hora: 17.

Arbitro: Gerardo Méndez Cedro, de Mendoza.

Cancha: estadio “Luis Molina”, de General Cerri.

TV: canal oficial de Alvarado en YouTube.