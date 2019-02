India aumentará la compra de petróleo venezolano

La petrolera estatal venezolana (PDVSA) anunció un aumento de su mercado de hidrocarburos a la India como parte de su estrategia para eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos. En ese marco, la agencia internacional EFE entrevistó al ministro de Petróleo venezolano, Manuel Quevedo y sostuvo que "las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la industria petrolera de Venezuela, que provee al país caribeño más del 90% de sus ingresos, presiona su relación con sus socios extranjeros y podrían costarle pérdidas de, al menos, 20.000 millones de dólares".

Concluimos nuestra participación en la Conferencia Petrotech2019 en la India, con la satisfacción de contribuir en el fortalecimiento energético de ambas naciones. ¡Seguimos adelante en la construcción del mundo multipolar y el modelo socialista venezolano! @NicolasMaduro pic.twitter.com/hQSBMXojOx — Manuel Quevedo (@MQuevedoF) February 13, 2019

En la actualidad, Venezuela se exportan 366.000 barriles por día y, según lo anunciado por el funcionario se espera que sea el doble en el futuro cercano. ”Todo el petróleo que necesita India lo tiene Venezuela”, planteó el militar que dirige la cartera petrolera desde 2017, al tiempo que adelantó que todos los métodos de pago están sobre la mesa.

De esta manera, China, India y Rusia se consolidan como los principales aliados comerciales de Venezuela, permitiéndole contener la presiones norteamericana que, con las sanciones bloquean el acceso al sistema financiero estadounidense con el que operan buena parte de las industrias internacionales, entre ellas Citgo, su principal filial con base en Texas.

Saludamos la decisión de #India de incrementar la compra de petróleo a #Venezuela, y su iniciativa de pagarle con productos, ante las sanciones de #EEUU. El imperio debe entender que el mundo es multipolar y que no puede someter a otros Estados a su antojo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 14, 2019

Quevedo aseguró que Estados Unidos “ha estado dirigiendo todo el esfuerzo a bloquear los buques, para que los armadores, las agencias navieras, no trabajen con Venezuela”. “Quieren suspender las coberturas de seguros al que hable con Venezuela. Llaman a los armadores, a las compañías navieras, para que no puedan enviar productos a Venezuela o no los busquen”, explicó.

El funcionario detalló que “tenemos un promedio de 1,5 millones de barriles por día (mdbd), de ahí destinamos una cantidad al mercado interno, y exportamos con lo que corresponde a crudo y producto, una cantidad superior a 1,3 millones de barriles por día”. De acuerdo a los datos de la OPEP, Venezuela pasó de los 2,3 mdbd a los 1,19 entre el 2013 y el 2017.

Citgo, la filial estadounidense de propiedad venezolana, que refina buena parte el crudo de la nación suramericana, y uno de los pocos que ofrece flujo de caja a Venezuela ha sido justamente la pieza que ha quedado en medio del juego de poder entre EE UU y el Gobierno de Maduro. Estados Unidos bloqueó los pagos que Venezuela recibe por el petróleo que envía a Citgo, para mantenerlo en una cuenta que destinará al opositor y presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Al mercado norteamericano iba destinado hasta ahora el 41% de la producción de crudo venezolana, a China el 25% y a India el 22%.