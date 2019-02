Crece la demanda en comedores: "Llega gente llorando porque no puede darle de comer a sus hijos"

En medio de una escalada de precios que sigue sin control, las consecuencias se palpan a diario en Mar del Plata. Juan Ignacio Santeiro, representante de Jóvenes Solidarios, fue uno de los que evidenció cómo las políticas de Cambiemos golpean a los sectores más necesitados.

"Es muy preocupante la situación social en Mar del Plata, sobre todo la cantidad de nuevos pobres. Se incrementó notablemente el número de familias que acuden por primera vez a un comedor escolar", dijo y añadió: "El año pasado se murieron diez personas en situación de calle, es una barbaridad".

Santeiro señaló la importancia de los planes sociales para paliar y contrarrestar el ajuste económico, aunque remarcó que no es suficiente. "La ayuda social del Estado no alcanza. Si bien existe la asistencia, el grado de necesidad es tal que no alcanza a cubrir las principales necesidades. Ya no sabemos a dónde salir a buscar alimentos. Hay gente que se nos acerca llorando porque no tiene para darle de comer a sus hijos", contó.

En medio de este contexto, la red solidaria impulsa una nueva campaña para donar todo tipo de útiles escolares que serán destinados a distintas familias de los barrios Centenario, El Gaucho y Regional. Los elementos podrán entregarse en Matheu 3180, sede de la organización, de lunes a viernes de 14 a 19 horas, hasta fines de febrero.