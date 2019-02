Bomberos no dan a basto y piden precaución a la gente

Falta de lluvia, calor y vientos intensos. Las condiciones climáticas que se dieron en Mar del Plata en los últimos días favorecieron los incendios y desde el cuartel de bomberos salieron a pedir a la población que tome las medidas de precaución necesarias para no desatar focos.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-12-21-14-0-por-el-fuerte-viento-este-martes-se-produjeron-en-mar-del-plata-46-incendios

El jueves tuvieron pico de salidas: 64. "Queremos hacer hincapié en el tema preventivo para que la gente no realice ningún tipo de quema. Está prohibido realizar quemas de restos de poda, residuos y cualquier elemento en terrenos", señaló Pablo Polarolo, segundo jefe del cuerpo de bomberos.

Polarolo detalló que si bien el jueves no se vivió un día de calor intenso hace varios días que no llueve en Mar del Plata y la vegetación prácticamente no tiene humedad, lo cual favorece a los incendios. Además, indicó que los vientos del norte también colaboran en ese sentido.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-14-13-42-0-encuentran-un-cuerpo-calcinado-en-medio-de-un-incendio-de-pastizales

"Este fin de semana se esperan altas temperaturas. Para nosotros serán días de elevado riesgo de incendios forestales por lo cual le pedimos a la población que tome consciencia", señaló el segundo jefe de bomberos.

Polarolo dijo que apenas el 2% de los incendios se dan por causas naturales o fallas eléctricas. "La gran mayoría son intencionales o por gente que prende basura o restos de poda y después no se puede controlar", concluyó.