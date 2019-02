Había una vez, unas canchitas de fútbol

La pelota no rueda. Las canchas de fútbol que están atrás del estadio José María Minella se encuentran en un estado de abandono total. El mantenimiento del predio depende del Emder y, según los usuarios, la situación es crítica desde antes de la retención de tareas de los municipales que se extendió casi por un mes. Algunos sectores de la pista de atletismo Justo Román, están en la misma situación.

El predio al que todos conocemos como “las canchitas de atrás del estadio”, data del año 1978, cuando se construyó el estadio para la Copa del Mundo y fue pensado para esparcimiento, recreación y deportes. En ese lugar se habían hecho excavaciones para sacar la tierra necesaria para la construcción del “Mundialista” y luego se rellenaron con materiales y tierra de descarte para poder hacer las canchitas.

Durante los más de 40 años que pasaron, las canchitas tuvieron todo tipo de etapas con diferente grado de mantenimiento, pero según los vecinos y las personas que las usan para entrenar “nunca habían estado así”. “Voy todos los domingos a pasear el perro y la verdad es que es un desastre como está este lugar, así los chicos no pueden jugar al fútbol y la mugre que hay es indignante”, sostuvo Héctor, vecino de la zona y añadió: “Las luces tampoco andan y de noche es una boca de lobo”.

Un caso particular es el del Club de Corredores JM, quienes ante la imposibilidad de usar el predio para entrenar, trajeron una máquina y cortaron el pasto del recorrido que hacen cuando corren. Una de las manzanas del predio cuenta con una huella para correr en medio de los pastizales. “Esto está abandonado –respondió uno de los atletas que dialogó con este medio- es una pena, ya no vienen los pibes a jugar un rato. Incluso acá entrenaban Racing y San José, dos clubes de fútbol, y hoy ya no vienen”.

Peor aún se encuentra la canchita más pequeña del sector, que es la que está inmediatamente detrás de la platea cubierta del estadio: allí los pastizales avanzaron de manera impresionante y sobrepasan la mitad de la altura de los arcos. Los bancos de suplentes, los cuales ya no tienen asientos, están prácticamente ocultos en la vegetación.

Como parte de la recorrida, 0223 advirtió que el sector trasero de la pista de atletismo “Justo Román” se encuentra en idénticas condiciones: pastizales cubrieron por completo el talud que da a avenida Canosa. En este sector también se aprecia que las canaletas pluviales que rodean el Parque de los Deportes están cubiertas de pastizales, basura y aguas estancadas.