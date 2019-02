La Liga de Amas de Casa representará al Municipio en la audiencia del gas

La Liga de Amas de Casa filial Mar del Plata estará presente en la audiencia pública del gas, prevista para el 26 de febrero y representará al Municipio: llevará una nota firmada por el intendente Carlos Arroyo, donde pedirá que no se haga un nuevo aumento.

Marisa Sánchez, secretaria general de la Liga de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores, celebró la intención del Intendente de elegir la ONG para representar a General Pueyrredon.

“Este miércoles me reuniré con el secretario de Desarrollo Productivo, Massimo Macchiavello y con Gustavo Gil de Muro, de Legal y Técnica, para escribir la carta, que se va a basar en la situación social de Mar del Plata. Hoy la gente no le da prioridad a pagar el gas porque no hay dinero. Es insostenible otro aumento”, indicó Sánchez, en diálogo con 0223.

La carta será leída en la audiencia, a realizarse el próximo martes en el Centro Metropolitana de Diseño, ubicado en Algarrobo 1041, del barrio porteño de Barracas.