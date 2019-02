Proponen el control de balcones en edificios “chicos” como el de Punta Mogotes

La tragedia de Punta Mogotes, que se cobró la vida de Agustina Ferro (35) e India Luzardi (3) el pasado 29 de diciembre conmocionó a Mar del Plata y puso en evidencia la falta de controles en la estructura del edificio de Puán y Acevedo.

Veinticuatro días más tarde, el intendente Carlos Arroyo firmó un decreto –que debe ser evaluado por el Concejo Deliberante- que establece que todos los edificios de más de dos pisos y que tengan más de cinco años de antigüedad deberán elaborar un informe técnico sobre el estado de conservación de los balcones.

En ese marco, desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito II, presentaron un proyecto para modificar la ordenanza 12.562- tendiente a mejorar el mantenimiento de fachadas y muros así como al control y mantenimiento de estructuras edilicias principales en espacios comunes (por ejemplo la Plaza del Agua).

“En la actual ordenanza estaban exentos de ese control los edificios como Punta Mogotes. Había un vacío legal impresionante”, afirmó Marta Di Luca, presidenta del Colegio de Ingenieros local, en diálogo con 0223, que no dudó en afirmar que el derrumbe de parte de la estructura del edificio de dos pisos de Puán y Acevedo, “se podría haber evitado”.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-23-17-34-0-los-edificios-de-mas-5-anos-deberan-realizar-un-informe-edilicio-cada-tres-anos

“Todas las propuestas son para modificar la ordenanza 12.562, enriquecerla y incorporar lo que quedaba afuera: que haya la inspección profesional en balcones, voladizos y estructuras que sobresalgan de la línea municipal, en edificios públicos como privados, independientemente de la altura”, remarcó.

“La Ordenanza aplicaba en edificios de más de 10 años y 9 metros de altura, hasta 3 pisos. Y queremos que se modifique, porque si se cae un pedazo de concreto desde un primer piso, puede generar el mismo daño”, razonó.

En relación al decreto ad referéndum del Intendente, Di Luca advirtió que “aún no fue evaluado por el Concejo” y por eso el proyecto intenta mejorar la ordenanza vigente.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-30-12-49-0-video-asi-fue-como-se-desplomaron-los-balcones-del-edificio-de-punta-mogotes

“Solicitamos que la participación profesional sea habilitada por incumbencias, que sea de ingenieros y arquitectos. Ahora lo hace el Municipio. Si bien ahora no está todo mal, el problema es que no cubre a los edificios de menos de 9 metros de altura. Además presentamos para que se controlen daños estructurales en columnas y mantenimiento de la estructura. Así como en los huecos de los ascensores o sótanos. En la ordenanza actual no hay nada”, cerró la ingeniera.